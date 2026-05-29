Weil nur 10 von 71 sprudeln: Brunnenärger in Dresden immer schlimmer

Dresden - Trotz Bullenhitze mit bis zu 30 Grad sprudeln Ende Mai aktuell nur wenige städtische Brunnen. Das will Team Zastrow (TZ) jetzt ändern und fordert über den Stadtrat zudem personelle Konsequenzen.

Beschämend: Wann sprudeln die bekannten "Pusteblumen" wieder? © Ove Landgraf

Während in den Vor-Corona-Jahren die Brunnen-Saison traditionell Mitte April eröffnet wurde, hakt es seit einigen Jahren. 2024 war der Start auf Anfang Mai verschoben worden.

Im vergangenen Jahr ließ Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (60, Grüne) aus Spargründen zunächst nur wenige Brunnen sprudeln, bis OB Dirk Hilbert (54, FDP) nach Druck des Stadtrates eingriff und die Brunnensaison rettete.

Auch jetzt begründet Jähnigen die späte Inbetriebnahme, die laut Verwaltung seit Anfang Mai läuft, mit geltender Haushaltssperre und spätem Frühlingsbeginn. Bis heute laufen gerade einmal zehn der 71 Brunnen in städtischer Hand.

"Einerseits investiert die Stadt Millionenbeträge, um zum Beispiel die Krachtbrunnen zu sanieren, andererseits sind die notwendigen Mittel zum Betrieb angeblich nicht vorhanden. Man beklagt die Überhitzung der Innenstadt, stellt für viele Tausend Euro sogenanntes Pop-Up-Grün auf und plant die Anschaffung von Nebelduschen", sagt TZ-Fraktionschef Holger Zastrow (57).