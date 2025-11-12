Weingut Hoflößnitz unter neuer Führung: ER ist jetzt der neue Chef

Dresden/Radebeul - Personalwechsel im Radebeuler Weingut Hoflößnitz: Seit 1. November ist Kellermeister und Weinbauleiter Felix Hößelbarth (43) der neue Geschäftsführer des Bio-Weingutes.

Der alte und der neue Chef bei der Weinlese 2019: Felix Hößelbarth (43, l.) und Jörg Hahn (64). © Norbert Neumann

Er tritt in die Fußstapfen von Jörg Hahn (64), der krankheitsbedingt nach 16 Jahren von seinen Pflichten entbunden wird.

"Ich habe meine Krebserkrankung besiegt, kämpfe aber noch mit Nebenwirkungen und Folgen. Ich blicke zuversichtlich in die Zukunft - und auf meinen Ruhestand", so Hahn.

"Herrn Hahn gebührt für die langjährige Geschäftsführung sowie für die Neuprofilierung der Marke Hoflößnitz und die erfolgreiche Etablierung des Weingutes als erstem sächsischen Bio-Weingut Dank und Anerkennung", so OB Bert Wendsche (61, parteilos) als Vertreter der Gesellschafter.