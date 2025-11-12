Weingut Hoflößnitz unter neuer Führung: ER ist jetzt der neue Chef
Dresden/Radebeul - Personalwechsel im Radebeuler Weingut Hoflößnitz: Seit 1. November ist Kellermeister und Weinbauleiter Felix Hößelbarth (43) der neue Geschäftsführer des Bio-Weingutes.
Er tritt in die Fußstapfen von Jörg Hahn (64), der krankheitsbedingt nach 16 Jahren von seinen Pflichten entbunden wird.
"Ich habe meine Krebserkrankung besiegt, kämpfe aber noch mit Nebenwirkungen und Folgen. Ich blicke zuversichtlich in die Zukunft - und auf meinen Ruhestand", so Hahn.
"Herrn Hahn gebührt für die langjährige Geschäftsführung sowie für die Neuprofilierung der Marke Hoflößnitz und die erfolgreiche Etablierung des Weingutes als erstem sächsischen Bio-Weingut Dank und Anerkennung", so OB Bert Wendsche (61, parteilos) als Vertreter der Gesellschafter.
Hahn hatte sich für die Einführung pilzresistenter Rebsorten eingesetzt, das Areal des Weingutes kulturell belebt und nicht zuletzt 2015 den historischen Winzerumzug zum 300-jährigen Jubiläum mit 1200 Mitwirkenden organisiert.
Titelfoto: Norbert Neumann