Weiße Flotte freut sich aufs Jubiläumsjahr
Dresden - Die älteste und größte Raddampferflotte der Welt lässt es 2026 ordentlich krachen.
190 Jahre gibt's die Sächsische Dampfschifffahrt schon, zudem feiern mehrere Schiffe runde Geburtstage. Auch die 185 Jahre alte Dampfmaschine des Dampfers "Diesbar" wird geehrt - die älteste, die noch im Einsatz ist!
Zum Jubiläumsjahr wurde schon jetzt ein ganzes Feuerwerk an Events angekündigt.
Unter anderem eine neue historische "Zeitreise"-Showfahrt, ein großes Festwochenende mit kostenfreien Schiffsrundgängen (10.–12. Juli), eine riesige Jubiläumsparade am 3. Oktober und eigene Geburtstagswochen für die Dampfer "Dresden" (100 Jahre), "Kurort Rathen" (130 Jahre) und "Pillnitz" (140 Jahre).
Für Fans gibt’s außerdem einen Kinder-Malwettbewerb, einen Fotowettbewerb und am 5. September ein komplett neues, geheimnisvoll angekündigtes Elbe-Event, über das die Reederei erst später mehr verraten will.
Titelfoto: Thomas Türpe