Weiße Flotte freut sich aufs Jubiläumsjahr

Dresden - Die älteste und größte Raddampferflotte der Welt lässt es 2026 ordentlich krachen.

Fans der Dampfschifffahrt dürfen sich auf ein Jahr voller Highlights freuen. © Thomas Türpe

190 Jahre gibt's die Sächsische Dampfschifffahrt schon, zudem feiern mehrere Schiffe runde Geburtstage. Auch die 185 Jahre alte Dampfmaschine des Dampfers "Diesbar" wird geehrt - die älteste, die noch im Einsatz ist!

Zum Jubiläumsjahr wurde schon jetzt ein ganzes Feuerwerk an Events angekündigt.

Unter anderem eine neue historische "Zeitreise"-Showfahrt, ein großes Festwochenende mit kostenfreien Schiffsrundgängen (10.–12. Juli), eine riesige Jubiläumsparade am 3. Oktober und eigene Geburtstagswochen für die Dampfer "Dresden" (100 Jahre), "Kurort Rathen" (130 Jahre) und "Pillnitz" (140 Jahre).