Einseitige Zahlen zur Marienbrücke? AfD fordert Aufklärung

Die AfD wirft der Stadt Dresden nach Akteneinsicht zur Marienbrücke vor, die Öffentlichkeit unvollständig informiert zu haben.

Von Hermann Tydecks

Dresden - Damit Bahnen schneller vorankommen: Die Spur-Sperrung für Autofahrer auf der Marienbrücke ist vorüber, galt zunächst nur wie im Vorjahr während der Adventszeit. Die grundsätzliche und dauerhafte Entscheidung darüber steht aber noch aus. Die AfD konnte jetzt interne Verwaltungsakten einsehen. Ihr Eindruck: Die Öffentlichkeit wurde nicht richtig informiert.

Eine endgültige Entscheidung, ob die Gleisspur für Autos gesperrt werden soll, steht noch aus. © Norbert Neumann Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn (46, Grüne) hatte wiederholt mitgeteilt, dass für den Autoverkehr durch die Spur-Sperrung (180 Meter Richtung Altstadt) quasi keine Nachteile entstehen, sich die Reisezeiten mit oder ohne Spur-Sperrung kaum unterscheiden. Straßenbahnen hingegen wären mehrere Minuten langsamer, wenn sie sich die Gleisspur mit Autos teilen, so Kühn. Sein Ansinnen, die Spur für die ÖPNV-Beschleunigung dauerhaft zu sperren, verhinderte OB Dirk Hilbert (54, FDP) im August. Zuvor hatte der Stadtrat den OB mehrheitlich dazu aufgefordert, da mehrere Fraktionen Kühns Zahlenwerk misstrauten. Dresden Lokal DVB-Streik sei Dank: So starke Zuwächse haben Dresdens Taxifahrer Nach der Wiedereröffnung des Terrassenufers soll in diesen Wochen aber eine Neubewertung der Spuren-Problematik erfolgen.

Die AfD sieht Widersprüche in internen Unterlagen