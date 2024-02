Weiße Flotte investiert Riesensumme in üppiges Lifting für die "Cosel"!

Dresden - Nanu, was ist denn an der Elbe in Laubegast gestrandet? Eine riesige weiße Plane erstreckt sich über 75 Meter Länge und zehn Meter Höhe. Darunter aufgebockt die "Gräfin Cosel" (rund 500 Sitzplätze) - eins der beiden jüngeren Salonschiffe der Sächsischen Dampfschifffahrt (SDS). Erstmals seit Stapellauf vor 30 Jahren wird es auf der Werft grundlegend saniert und umgebaut.