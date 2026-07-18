Weiße Flotte wieder voll unter Dampf: Darum können die Schiffe jetzt fahren
Dresden - Volle Kraft voraus! Nach einer Woche mit ausgedünntem Fahrplan legt die Weiße Flotte auf der Elbe am Samstag wieder deutlich zu. Fast alle beliebten Ausflugsfahrten können wieder stattfinden – auch wenn der Blick auf den Pegel weiter über jeden Tag entscheidet.
Die vergangenen Tage waren für die Sächsische Dampfschifffahrt ein echter Kraftakt. Wegen des extremen Niedrigwassers auf der Elbe musste der Fahrplan drastisch ausgedünnt werden.
Statt der gewohnten Ausflugsfahrten nach Meißen oder in die Sächsische Schweiz waren zeitweise nur noch wenige Stadtfahrten zwischen Terrassenufer und Blauem Wunder möglich.
Jetzt gibt es gute Nachrichten. "Wir können heute fast den kompletten Fahrplan anbieten – also wieder Schlösserfahrten und Weinfahrten", sagt Jochen Haubold (47), nautischer Leiter der Weißen Flotte. Möglich machen das der Regen im Riesengebirge und damit verbunden ein leichter Anstieg des Elbpegels.
Und wie wurden die vergangenen Tage mit weniger Fahrten genutzt?
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Ferienzeit spielt Weißer Flotte in die Karten
"Es stehen momentan nicht so viele Wartungsarbeiten an – sonst wären mehrere Schiffe mehrere Tage aus dem Rennen. Wir wollen ja ständig bereit sein zu fahren und die Kessel weiter in Betrieb halten", erklärt Haubold.
Dass derzeit Ferienzeit ist, spiele der Weißen Flotte dabei in die Karten: "Es ist sowieso die Urlaubsphase, da können die Kollegen auch mal zu Hause bleiben und entspannen."
Ganz sicher ist die Lage allerdings noch nicht. "Wir müssen Sonntag schauen, wie sich die nächste Woche entwickelt. Es kann sein, dass es Anfang nächster Woche doch wieder abflacht", erklärt Haubold.
Dass die Elbe im Sommer wenig Wasser führt, überrascht die Weiße Flotte allerdings nicht. "Das ist nichts Neues, aber wir konnten ja trotzdem noch fahren. Es gab auch andere Jahre, in denen wir überhaupt nicht mehr fahren konnten."
Alle aktuellen Infos, welche Fahrten angeboten werden können, gibt es auf der Website der Sächsischen Dampfschifffahrt: weisseflotte-dresden.de.
Titelfoto: Bildmontage: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/ZB, Holm Helis