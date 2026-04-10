Wenn man einsam stirbt: Letztes Geleit für die, die niemanden mehr haben

Dresden - Während draußen die Knospen sprießen und der Frühling neues Leben ankündigt, herrschte am Freitag im Inneren des Krematoriums auf dem Urnenhain Tolkewitz andächtige Trauerstimmung.

Sindy Riepschläger (49, links) vom Verein "Abschied für Dich" mit Pfarrerin Anke Arnold (50) kurz vor der Trauerfeier. © Steffen Füssel

Kaum ein Sitz im Saal blieb frei. Mehr als hundert Menschen hatten sich zusammengefunden, um 16 verstorbenen Mitbürgern die letzte Ehre zu erweisen. Das Besondere: Niemand aus der Trauergemeinde war mit den verstorbenen Menschen verwandt.

Pfarrerin Anke Arnold (51) fand zu Beginn entsprechende Worte: "16 Bürger unserer Stadt sind gestorben. Jeder von ihnen hatte eine Geschichte, einen Platz in unserer Welt. Du bist nicht vergessen."

Die Namen der Verstorbenen wurden vorgelesen, vereinzelt gab es Redebeiträge aus der Gemeinde, die Anekdoten und Erinnerungen zum Besten gaben. Es wurde geschmunzelt und geweint.

Auch die Pfarrerin musste kurz innehalten: "Heute berührt mich diese Trauerfeier ganz besonders. Draußen sprießt der Frühling und wir nehmen Abschied von Menschen, deren Leben zu Ende gegangen ist."