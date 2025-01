Wer plant was am Königsufer? Viele Fragen um das prominente Areal sind offen

Und bekam eine Antwort: Demnach sei die Landesregierung bereit, die Flurstücke an die Stadt zu verkaufen. "Ein gutes Signal für Dresden ", freut sich Löser. Dann folgt Ernüchterung.

Für das Narrenhäusel, das direkt östlich an die Brücke anschließen soll, gibt es seit 2024 eine Baugenehmigung. Die Arbeiten könnten in diesem Jahr beginnen.

Das Königsufer ist ein innerstädtisches Filetstück und von der Altstädter Elbseite aus gut zu sehen. © Thomas Türpe

Denn dazu, ob vor Ort ein Prestigeprojekt wie die Richard-Wagner-Akademie oder ein neuer TU-Standort entstehen sollen, gab die Landesregierung keine konkrete Stellungnahme ab. Planungen für einen neuen Standort der Sächsischen Akademie der Künste (derzeit am Palaisplatz untergebracht) verneinte sie.

"Offenbar hat der Freistaat keine eigenen Ideen, wer er sich in die Entwicklung und Debatte an diesem prominenten Ort in der Landeshauptstadt einbringen kann", moniert Löser. Der baupolitische Sprecher möchte nun auf Stadt- und Landesebene eine Debatte über die Fläche anstoßen.

"Hier kann eine Attraktion entstehen. Eine Mischung aus guter Architektur und kultureller Nutzung, die vielleicht auch wieder mehr junge Menschen ins Zentrum lockt", schwärmt er.

Wie das Rathaus mit dieser neuen Option umgehen wird, ist noch offen. Eine entsprechende Anfrage blieb zunächst unbeantwortet.