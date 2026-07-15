Niemand hat die Absicht... Warum soll der Volkspark nicht mehr Volkspark heißen?

Dresden - Was hat man in der Stadtverwaltung nur gegen den Volkspark Briesnitz? Schon 2024 wollte sie einen Teil der historischen Anlage (1929 eingeweiht) in "Briesnitzer Park Nord" umtaufen. Der Name "Volkspark" erscheine "nicht mehr zeitgemäß", hieß es in einer Rathausvorlage. Jetzt droht dem südlichen Abschnitt dasselbe Schicksal.

Hier zu sehen ist der Spielplatz im künftigen "Briesnitzer Park Süd". © Steffen Füssel

Damals revoltierte der Stadtrat gegen die geplante Umbenennung und forderte klipp und klar: "Der Name Volkspark Briesnitz soll auch zukünftig beibehalten werden." Schließlich erklärte Baubürgermeister Stephan Kühn (46, Grüne), es habe sich um ein Versehen gehandelt.

Doch nun dasselbe Spiel mit der südlichen Parkhälfte! Rückblick: Seit 1938 trennt die Meißner Landstraße den Volkspark in eine nördliche und eine südliche Hälfte.

In der DDR wurden weite Teile umfunktioniert, im Norden entstand das "Theater Junge Generation". Nach der Wende wollten Bürger den Volkspark wiederbeleben, bis nächstes Jahr läuft ein Riesen-Sanierungsprojekt.

Trotzdem geht die Posse um den Parknamen weiter! Anstatt die gesamte Anlage schlicht Volkspark zu nennen, hat die Stadt den Namen "Briesnitzer Park Süd" für die südliche Fläche vorgesehen.