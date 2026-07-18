Wie cool! Eierschecke gibt's hier eisgekühlt
Dresden - Eierschecke aus dem Froster? Die zwei jungen Bäckermeisterinnen Viviane Brunk (24) und Fiona Norbron (25) feiern mit ihrer "Iced Schecke" in ihrer Bäckerei Bruno einen überraschenden Sommer-Trend.
Wenn es heiß wird, greifen die meisten lieber zu Eis statt zu Kuchen. Doch in Trachau wird der Spieß einfach umgedreht: Die Meisterinnen servieren die Eierschecke einfach eiskalt.
Dazu braucht es lediglich das Basis-Rezept: "Quark- und Scheckenmasse, Teig, fertig gebacken kommt sie in den Froster", weiß Viviane. Dass die tiefgekühlte Schecke überhaupt auf die Theke kam, war Zufall.
"Wir schmeißen selbst die Kuchenränder nicht weg. Dann hatte ich zwischendurch genascht und war sofort überzeugt", erinnert sich Fiona.
Für die beiden, die sich erst vergangenes Jahr mit ihrer Bäckerei selbstständig gemacht haben, passt der neue Verkaufsschlager perfekt in die Jahreszeit. Denn "gerade jetzt, wo es wärmer ist, essen die Leute weniger Gebäck."
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Dresdner Bäckerei Bruno wird nächstes Jahr auch zum Café
Auch wenn ihr neues Sommer-Highlight gut bei den Kunden ankommt, freuen sich die beiden schon sehr auf das kommende Jahr: "Im Frühjahr wollen wir dann endlich mit dem Café-Betrieb starten. Die Kaffeemaschine haben wir schon vorbestellt."
Bis dahin heißt es für Naschkatzen aber: beeilen! Ab Dienstag bleibt die Bäckerei zwei Wochen geschlossen.
Titelfoto: Petra Hornig