Wie cool! Eierschecke gibt's hier eisgekühlt

Dresden - Eierschecke aus dem Froster? Die zwei jungen Bäckermeisterinnen Viviane Brunk (24) und Fiona Norbron (25) feiern mit ihrer "Iced Schecke" in ihrer Bäckerei Bruno einen überraschenden Sommer-Trend.

Für nur 3,20 Euro kann man in der Bäckerei Bruno nun acht Stückchen einzigartige "Iced Schecke" bekommen. © Petra Hornig

Wenn es heiß wird, greifen die meisten lieber zu Eis statt zu Kuchen. Doch in Trachau wird der Spieß einfach umgedreht: Die Meisterinnen servieren die Eierschecke einfach eiskalt.

Dazu braucht es lediglich das Basis-Rezept: "Quark- und Scheckenmasse, Teig, fertig gebacken kommt sie in den Froster", weiß Viviane. Dass die tiefgekühlte Schecke überhaupt auf die Theke kam, war Zufall.

"Wir schmeißen selbst die Kuchenränder nicht weg. Dann hatte ich zwischendurch genascht und war sofort überzeugt", erinnert sich Fiona.

Für die beiden, die sich erst vergangenes Jahr mit ihrer Bäckerei selbstständig gemacht haben, passt der neue Verkaufsschlager perfekt in die Jahreszeit. Denn "gerade jetzt, wo es wärmer ist, essen die Leute weniger Gebäck."