Wie cool! Eierschecke gibt's hier eisgekühlt

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Die zwei jungen Bäckermeisterinnen Viviane Brunk und Fiona Norbron feiern mit ihrer Iced Schecke in ihrer Bäckerei Bruno einen überraschenden Sommer-Trend.

Von Jacqueline Grünberger

Dresden - Eierschecke aus dem Froster? Die zwei jungen Bäckermeisterinnen Viviane Brunk (24) und Fiona Norbron (25) feiern mit ihrer "Iced Schecke" in ihrer Bäckerei Bruno einen überraschenden Sommer-Trend.

Für nur 3,20 Euro kann man in der Bäckerei Bruno nun acht Stückchen einzigartige "Iced Schecke" bekommen.
Für nur 3,20 Euro kann man in der Bäckerei Bruno nun acht Stückchen einzigartige "Iced Schecke" bekommen.  © Petra Hornig

Wenn es heiß wird, greifen die meisten lieber zu Eis statt zu Kuchen. Doch in Trachau wird der Spieß einfach umgedreht: Die Meisterinnen servieren die Eierschecke einfach eiskalt.

Dazu braucht es lediglich das Basis-Rezept: "Quark- und Scheckenmasse, Teig, fertig gebacken kommt sie in den Froster", weiß Viviane. Dass die tiefgekühlte Schecke überhaupt auf die Theke kam, war Zufall.

"Wir schmeißen selbst die Kuchenränder nicht weg. Dann hatte ich zwischendurch genascht und war sofort überzeugt", erinnert sich Fiona.

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Für die beiden, die sich erst vergangenes Jahr mit ihrer Bäckerei selbstständig gemacht haben, passt der neue Verkaufsschlager perfekt in die Jahreszeit. Denn "gerade jetzt, wo es wärmer ist, essen die Leute weniger Gebäck."

Die zwei jungen Bäckermeisterinnen Viviane Brunk (24, l.) und Fiona Norbron (25) sorgten schon Anfang des Jahres für Umbruchstimmung im Bäckerhandwerk, weil sie die Backzeiten umstellten. "Die Kunden sind weiterhin begeistert."
Die zwei jungen Bäckermeisterinnen Viviane Brunk (24, l.) und Fiona Norbron (25) sorgten schon Anfang des Jahres für Umbruchstimmung im Bäckerhandwerk, weil sie die Backzeiten umstellten. "Die Kunden sind weiterhin begeistert."  © Petra Hornig
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Drei große Eierschecken-Bleche backen die beiden in der Woche. Anschließend kommen sie immer in den Tiefkühler.
Drei große Eierschecken-Bleche backen die beiden in der Woche. Anschließend kommen sie immer in den Tiefkühler.  © Petra Hornig
Neben der Passion fürs Backen hat Fiona noch eine Liebe für Linol- und Siebruck. Deshalb planen die beiden zum ersten Bäckerei-Geburtstag die Verlosung von selbst bedruckten T-Shirts.
Neben der Passion fürs Backen hat Fiona noch eine Liebe für Linol- und Siebruck. Deshalb planen die beiden zum ersten Bäckerei-Geburtstag die Verlosung von selbst bedruckten T-Shirts.  © Petra Hornig

Dresdner Bäckerei Bruno wird nächstes Jahr auch zum Café

Auch wenn ihr neues Sommer-Highlight gut bei den Kunden ankommt, freuen sich die beiden schon sehr auf das kommende Jahr: "Im Frühjahr wollen wir dann endlich mit dem Café-Betrieb starten. Die Kaffeemaschine haben wir schon vorbestellt."

Bis dahin heißt es für Naschkatzen aber: beeilen! Ab Dienstag bleibt die Bäckerei zwei Wochen geschlossen.

Titelfoto: Petra Hornig

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