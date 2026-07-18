Wenigstens bei einer Brücke geht es in Dresden schnell

Dresden - Die marode Nossener Brücke wird noch bis 2031 neu gebaut, ebenso lange soll die Sanierung des Blauen Wunders dauern. Beim Neubau der Brücke Fabricestraße in der Albertstadt geht es schneller voran.

So sah es aus, als die Brückenträger montiert wurden. © Straßen- und Tiefbauamt/Landeshauptstadt Dresden

Dort wurde im Februar erst eine Behelfsbrücke für Fußgänger eingehoben - innerhalb weniger Stunden.

Doch der eigentliche Ersatzneubau der Brücke macht ebenfalls Fortschritte.

So wurden die fünf neuen Brückenträger (jeweils 30 Tonnen schwer) schon montiert.

"Als nächste Arbeiten stehen die Bewehrung und Betonage der Anschlussbereiche zwischen Widerlager und Überbauträgern an", vermeldet das Rathaus.