Noch keine Arbeiten am Königsufer: Warum stockt der Bau des Narrenhäusels?

Dresden - Sehnsüchtig wartet Dresden auf den Wiederaufbau des Königsufers in der Neustadt. Eigentlich sollte das Narrenhäusel diesen Sommer den Anfang machen. Doch von Baumaschinen auf der Nordseite der Augustusbrücke ist weit und breit nichts zu sehen. Was ist der Grund für die Ruhe?

Wießner, der erst vor drei Monaten die Baugenehmigung von der Stadt erhielt, muss 30 Prozent Eigenkapital - also knapp eine Million Euro - hinzuschießen, um das Narrenhäusel hochzuziehen.

Wießners Problem sind die stark gestiegenen Zinsen, die die Kosten für das Projekt nach oben galoppieren lassen. In der Vergangenheit hatte ihm die Bank einen Kredit im Umfang von 3,5 Millionen Euro bei 1,5 Prozent Zinsen angeboten. Das ist vorbei: Der Satz für neue Kredite liegt nun bei knapp 4 Prozent. Autsch!

Bislang rechnet Bauherr Frank Wießner (50) für die Errichtung mit 3,5 bis 4 Millionen Euro an Kosten. Die Innenausstattung und Erschließung des Hauses sind da noch nicht mit inbegriffen. Damit es nicht noch teurer wird, wartet er.

"Glücklicherweise konnten wir uns auf 60.000 Euro einigen", seufzt Wießner, der mit Blick auf das Projekt bislang von Kosten in fünfstelliger Höhe für Formalitäten ausgeht.

Bebauungsplan Nummer 3018 soll dem Königsufer wieder zum Glanz früherer Tage verhelfen. © archlab.de

Das Königsufer zwischen dem Bilderberg Bellevue Hotel und Wiesentorstraße soll neu gestaltet werden.

In einem Ideenwettbewerb wurde das Leitbild für die Entwicklung des Gebietes geschaffen. Aktuell wird auf Basis dieser Idee ein Bebauungsplan entwickelt.

Im Rahmen einer öffentlichen Erörterung am 8. August (17.30 Uhr, Kulturrathaus, Königstraße 15) wird der Vorentwurf des B-Plans vorgestellt. Interessierte erhalten Gelegenheit, ihre Meinungen und Anregungen einzubringen, kündigte die Stadtverwaltung in einer Mitteilung an.

Die Planungsunterlagen sind zudem vom 29. Juli bis einschließlich 6. September unter dresden.de/offenlagen sowie im World Trade Center (Ammonstraße 70) einsehbar.

Im gleichen Zeitraum ist eine Einsichtnahme auch im Stadtbezirksamt Neustadt möglich.