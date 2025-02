Neues Leben im Kristallpalast: Wiedereröffnung in dieser Woche!

Dresden - Der Kristallpalast ist zurück und öffnet noch in dieser Woche!

Ab Donnerstag kann man im Cineplex-Kristallpalast wieder Blockbuster schauen. © Eric Münch

Nach sechswöchigem Stillstand können Kinobesucher ab Donnerstag, dem 20. Februar, wieder spannende Filme und eine Portion Popcorn im neu getauften Cineplex-Kristallpalast genießen.

"Wir freuen uns, den Kristallpalast wieder zum Leben zu erwecken und das Kino in Dresden mit neuen Impulsen zu bereichern", sagte Markus Kühlmorgen, Prokurist des Cineplex Kristallpalasts, in einer Mitteilung am Dienstag.

Unter den Highlights zur Wiedereröffnung befinden sich etwa der neue Marvel-Hit "Captain America: Brave New World", die Horrorkomödie "The Monkey" sowie der Thriller "Flight Risk".

Abseits neuester Blockbuster auf den Leinwänden hat sich im Prunk-Bauwerk "optisch noch nichts verändert", erklärte Kühlmorgen gegenüber TAG24. Die angekündigten Renovierungsarbeiten sollen erst im Laufe des Jahres beginnen.

Auch auf ein paar bekannte Gesichter zu UFA-Zeiten können die Dresdner treffen, schließlich wurden laut Kühlmorgen rund zehn Mitarbeiter von den Vorgängern übernommen.