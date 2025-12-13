Wirkt wie ein kalter Guss! Dresdner Bäder erhöhen ihre Preise
Dresden - Wer ab Januar Dresdens Hallenbäder besuchen möchte, muss tiefer in die Tasche greifen: Die Bäderbetriebe erhöhen zum Jahreswechsel die Eintrittspreise.
Gäste zahlen dann tarifübergreifend 50 Cent mehr für einen Besuch.
Grund: "Die allgemeine Inflation, erhöhte Personalkosten sowie finanzieller Mehraufwand für Materialien und Transporte ließen keine andere Entscheidung zu", so Sprecher Lars Kühl (50).
Spezielle Frühschwimmtarife fallen dann weg und sind künftig identisch mit den Einstiegstarifen für eine Stunde (im Georg-Arnhold-Bad dann fünf Euro) bzw. anderthalb Stunden.
Jüngst waren im September bereits die Eintrittspreise für die Saunen gestiegen. Die letzte Erhöhung (ebenfalls 50 Cent) der städtischen Hallenbäder hatte es Anfang 2024 gegeben.
Titelfoto: Petra Hornig