Wohnungsbrand in Kaditz: 42 Einsatzkräfte kämpfen gegen das Feuer

Dresden - Am Freitagvormittag ist in einer Wohnung an der Andersenstraße in Kaditz ein Brand ausgebrochen.

Am Vormittag brannte es in einer Wohnung an der Andersenstraße. © Roland Halkasch

Gegen 10.47 Uhr alarmierten Nachbarn die Feuerwehr, nachdem sie Rauch und Brandgeruch in einem Mehrfamilienhaus bemerkt hatten, sofort eilten 42 Einsatzkräfte zur Wohnung im zweiten Stock.

"Zwei Trupps gingen unter Atemschutz in die betroffene Wohnung vor. Diese war vollständig mit dichtem, giftigem Brandrauch gefüllt", erklärte Sprecher Michael Klahre (46).

Demnach konnte der Brandherd in einem Zimmer lokalisiert werden, wo Möbel Feuer gefangen hatten.

"Der Brand wurde mit einem Strahlrohr rasch gelöscht. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht in der Wohnung."