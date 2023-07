Wurst to go! Bei Meister Klinge gibt's Fleisch und Co. ganz "automatisch"

Dresden - Appetit kennt keinen Ladenschluss! Bei Fleischermeister Franz Klinge (36) auf der Striesener Mosenstraße gibt es seit Freitag (fast) rund um die Uhr "Wurschd to go". Von 4 bis 24 Uhr bietet er in seinem "Selbst-Kaufladen" in fünf Automaten neben Bratwürsten, Steaks, Leberwurst im Glas und kompletten Hauptgerichten auch frische Eier, Milch, Kaffee, Nudeln, Getränke und Gummibärchen an.