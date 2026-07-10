Yoga, Wein und Skulpturen geplant, aber: Dresdner Politik bremst die Lingnerschloss-Millionäre aus

Dresden - Jetzt lassen die beiden Millionäre Oliver Kreider (60) und Thomas Bohn (58) erstmals durchblicken, was sie mit dem Lingnerschloss vorhaben. Den Übertragungsvertrag fürs Erbbaurecht haben sie schon unterschrieben - fehlt noch ein Ja vom Stadtrat. Dort herrscht trotz Werbekampagne Skepsis.

Eigentlich ruht die Kommunalpolitik in der Sommerpause. Doch der politische Kampf um die Zukunft des Lingnerschlosses geht weiter. © Holm Helis

Bleibt das Lingnerschloss ein Ort für alle Dresdner oder wird daraus ein elitäres Unternehmerprojekt?

Auf ihrer neuen Internetseite (lingner-forum.de) geben die Millionäre etliche Versprechen: "Schloss, Terrassen und Grünflächen bleiben täglich für alle geöffnet", versichern sie.

Auf den Lingnerterrassen werde es weiterhin "Angebote für ein breites Publikum zu sozial verträglichen Preisen" geben.

Formate wie Vortrags-, Kino- und Konzertabende blieben erhalten, dazu kommen Ideen wie Sternenbeobachtung, Yoga auf dem Schlossdach oder ein Escape-Spiel.

Draußen planen die Unternehmer einen "dauerhaft zugänglichen Skulpturenpark" und einen Naturpfad, im Schloss selbst ein Café mit Lingner-Shop und im Schweizer Haus eine Vinothek.

Doch werden die großen Pläne auch umgesetzt? "Man weiß nicht, ob das nur PR ist", sagt Stadträtin Kristin Sturm-Karls (40, SPD). "Warum gehen sie erst an die Öffentlichkeit, nachdem schon ein Aufschrei durch die Stadtgesellschaft gegangen ist?"

Auch Stadträtin Ulla Wacker (54, Grüne) bleibt misstrauisch: "Was Kreider und Bohn versprechen, klingt ja nett. Aber ich vertraue dem bedingt."