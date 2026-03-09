Die Huschhalle lebt und bebt: So heftig wurde zur neuen Hymne eskaliert

Die heiß erwartete Premiere des Lieds "Huschhalle 2" lockte am Sonntag hunderte Menschen an die Huschhalle in Dresden.

Von Malte Kurtz

Dresden - Völliger Wahnsinn an der Huschhalle in Dresden! Am Sonntagnachmittag feierten Rapper Alexander Zacharias (38), Künstlername "Zander", und seine Kollegen vom Label "Scheiße Verkauft Sich" (SVS) vor eskalierenden Fans die lang ersehnte Premiere ihres Songs "Huschhalle 2" - dem Nachfolger des bekannten und beliebten Sauf-Hits von 2012.

Haben mit "Huschhalle 2" ein neues Meisterwerk kreiert: Rapper "Zander" (38, M.) und seine Jungs "Fölle" (25, r.) und "Saft Beats" (25, l.) haben die Huschhalle am Sonntag zum Beben gebracht. © Stefan Häßler Gekleidet in (Kunst-) Pelzmantel, Tanktop, protziger Sonnenbrille und goldglänzender Jägermeister-Kette erklimmt Zander gegen 14 Uhr einen Stromkasten direkt vor der Huschhalle. Die über 100 anwesenden Fans begrüßt er standesgemäß mit einem "Komm Mädchen, komm an die ...". Die Menge brüllt: "Huschhalle!" Was folgt, ist in der glorreichen Historie des Suff-Tempels an der Tharandter Straße einzigartig. Während Zander und seine Crew um Rapper "Fölle" (25) und Produzent "Saft Beats" (25) die eloquenten Zeilen des neuen Ohrwurm-Hits ins Mikrofon peitschen, zieht sich mehrfach eine Polonaise durchs Publikum, begleitet von lautstarken "Huschhalle"-Chören. Insgesamt vier Zugaben werden gefordert, ebenso wie die Live-Aufführung des ersten Teils. Zander, inzwischen leicht verschwitzt, legt seinen Mantel ab, nimmt noch einen Schluck vom Bier und weiter geht's. Von der Reaktion des Publikums ist er begeistert: "Ich habs doch gesagt, das ist ein Hit." Gegenüber TAG24 erklärt er nach seinem schweißtreibenden Auftritt: "Es war so geil! Die Leute waren Feuer und Flamme, die Leute haben mitgemacht. Ich meine, vier Zugaben sprechen für sich." Dresden Lokal Mit FKK? Kiesgrube Leuben soll offiziell Badesee werden Zum Abschluss seines Huschhallen-Konzerts lässt Zander noch eine Bombe platzen und kündigt für das nächste Jahr - pünktlich zum internationalen Frauentag - bereits einen dritten Song über die Huschhalle an: "Einfach selbe Stelle, selbe Welle. Und das jedes Jahr."

Vor der Huschhalle herrschte Ausnahmezustand. © Stefan Häßler

Huschalle 2: So klingt der neue Song über Dresdens Suff-Tempel

Die Neuauflage des Kult-Songs kam bei den meisten Fans super an. © Stefan Häßler

Das sagen die Fans zu "Huschhalle 2" - Zander kündigt bereits nächsten Song an

Sören (26) findet, dass der neue Teil mit dem originalen Ohrwurm-Hit mithalten kann. © Stefan Häßler Für "Saft Beats" und "Fölle" kommt diese Ankündigung zwar überraschend, doch beide sind zuversichtlich, dass bis zum nächsten Jahr "Huschhalle 3" tatsächlich im Kasten sein wird: "Alex hat da was angepriesen. Es ist zwar noch nichts geplant, aber ich denke, in Zukunft wird das auch ein Projekt werden", sagt "Saft Beats". Und was sagen die Fans? Kann "Huschhalle 2" mit dem Original mithalten? Sören (26), standesgemäß erschienen in einem blauen T-Shirt mit der Aufschrift "Leidenschaft für Sch**densaft", erklärt: "Ich finde beide gut." In der Neuauflage gebe es jedoch mehr Zeilen, die ihn "noch mehr rausgerissen" hätten. Dresden Lokal Altpapier-Container können bleiben Emme (28) sieht das etwas anders: "Der zweite Teil hat mich nicht so abgeholt." Der Beat, trotz einiger Gemeinsamkeiten, habe sie bei "Huschhalle 2" nicht so überzeugt, wie noch beim ersten Teil.

Für Emme (28) bleibt der erste Huschhallen-Song die Nummer eins. © Stefan Häßler

Rapper Zander legte sich ordentlich ins Zeug. Seine Bühne: ein Stromkasten an der Huschhalle. © Stefan Häßler

Mehrfach ertönte lautstarkes "Huschhalle!"-Gebrüll an der Tharandter Straße. © Stefan Häßler

Freibier "Ruckzuck" weg: Huschhallen-Geschäftsführerin überwältigt