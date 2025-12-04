Warum günstige Sozialwohnungen in Dresden zum Ladenhüter werden

Dresden - Der Wohnungsmarkt ist angespannt, gerade bezahlbarer Wohnraum wird dringend benötigt. Die Eisenbahner-Wohnungsbaugenossenschaft (EWG, 8600 Wohnungen überwiegend in Dresden-Gorbitz ) bietet frisch umgebaute und sanierte Mietwohnungen an, die auch für Geringverdiener und Senioren gedacht sind. Doch in der Praxis gibt es damit Probleme - die Genossen schlagen Alarm.

Umbau läuft: Bis Ende 2026 sollen an der Birkenstraße in Gorbitz 53 Zwei- bis Vierraumwohnungen fertig werden. © Thomas Türpe

Da Neubau insbesondere für Genossenschaften zu teuer ist, setzen die Eisenbahner seit vergangenem Jahr auf den Umbau, sanieren ihre unattraktiven Plattenbau-Buden.

So werden aus den wenig beliebten DDR-Kleinstwohnungen (26 Quadratmeter) zeitgemäße Zwei- bis Vierraumwohnungen, wie etwa an der Hainbuchenstraße oder im kommenden Jahr an der Birkenstraße oder Harry-Dember-Straße (insgesamt 131 Wohnungen).

Auch der Umbau (meist mit Entkernung) ist aufwendig, kostet bis 2200 Euro pro Quadratmeter. Nur dank Fördermitteln des Freistaates (erstattet 60 Prozent) können die Genossen bei Neubezug günstige Mieten anbieten, die um acht Euro pro Quadratmeter liegen.

Das Problem: "Angebot und Nachfrage finden nicht zusammen", warnt EWG-Vorstand Michael Reichel (57). Denn einziehen - das ist Bedingung für den Fördermittel-Erhalt - dürfen nur Mieter, die einen Wohnungsberechtigungsschein (WBS) beim Sozialamt beantragen. Den erhalten nicht nur Bürgergeld-Empfänger, sondern auch Berufstätige mit geringem Einkommen.