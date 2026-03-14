Macht Euren Samstag perfekt! Mit diesen acht Tipps für Aktivitäten in Dresden
Dresden - Das Wochenende ist zu kurz, um nichts zu tun! Frühlingshafte Temperaturen laden dazu ein, etwas zu unternehmen. Doch immer nur dieselbe Runde spazieren zu gehen, ist auch langweilig - Abwechslung muss her! Wie gut, dass TAG24 für Euch acht Tipps für Aktivitäten und Unternehmungen hat, mit denen Ihr den Samstag zu Eurem Tag machen könnt.
Arbeiten im Herzzentrum
Dresden - Im Herzzentrum Dresden (Fetscherstr. 76) findet am Sonnabend von 10 bis 14 Uhr im Erdgeschoss ein Tag der offenen Ausbildungstür für Pflegeberufe statt. Geeignet ab Klasse 9. Hier erfährt man alles rund um die Ausbildung zur Pflegefachfrau/-mann, zur Krankenpflegehilfskraft, zur Anästhesietechnischen Assistenz (ATA) und zur Operationstechnischen Assistenz (OTA). Weitere Infos unter: schau-rein-sachsen.de
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Stummfilm-Abend
Dresden - In der KulturKirche Weinberg Trachenberge (Albert-Hensel-Str. 3) läuft im Rahmen der 11. Dresdner Stummfilmtage am Sonnabend ab 20 Uhr "Der letzte Mann" (Regie: Friedrich Wilhelm Murnau, Deutschland 1924, 90 Minuten, Musik: Matthias Hirth). Der Portier des Berliner "Hotel Atlantic" erleidet einen Schwächeanfall und wird wegen seines hohen Alters in die Herrentoilette versetzt ... Eintritt: 15/12 Euro (nur Barzahlung). Infos unter: dresdnerstummfilmtage.de
Mendelssohn Bartholdys Briefe
Dresden - Das Leben des Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) spiegelt sich in Briefen wider. Die schönsten Texte wurden ausgewählt, um einen Einblick in seine Gedankenwelt zu ermöglichen. Die musikalische Veranstaltung "Felix Mendelssohn Bartholdys Reisebriefe" beginnt am Sonnabend um 17 Uhr im Kügelgenhaus (Hauptstraße 13). Mit Antje Schneider, Simon Weinert und Angela Maria Stoll. Eintritt: 15/13 Euro. Infos unter: kuegelgen-museum.de
Tattoo- und Lifestyle-Messe
Dresden - Am Sonnabend (11 bis 21 Uhr) und Sonntag (11 bis 18 Uhr) wird die Messe Dresden (Messering 6) zum zentralen Treffpunkt für die Körperschmuck-Szene. Die "Tattoo & Lifestyle Dresden 2026" bietet internationale Tattoo-Artists, Tattoo-Contest, Piercing-Point, Fashion & Schmuck, Special-Guests, Live-Shows und viele weitere Programmpunkte. Tickets: 20/10 Euro. Infos unter: tattoo-lifestyle-dresden.de
Schlösserfahrt mit der Weißen Flotte
Dresden - Das ist ein Tipp für Genießer! Mit einem Getränk Eurer Wahl in der Hand den Blick auf die herrliche Schlösserlandschaft von Dresden genießen - das ist doch was. Mit einem Dampfer der Weißen Flotte geht es auf der Elbe von der Altstadt aus flussaufwärts, vorbei am Schloss Albrechtsberg, Eckberg und Lingnerschloss bis zum Schloss Pillnitz. Tickets und weitere Informationen findet Ihr unter: veranstaltungen.dresden.de
Eine Reise nach Amazonien im Panometer
Dresden - Nicht mehr lang ist's hin, dann weicht das saftige Grün von Amazonien dem kühlen Blau des Meeres im neuen Werk des Panorama-Künstlers Yadegar Asisi (70). Warum also nicht ein letztes Mal in die Welt des Dschungels eintauchen und im Panometer Dresden noch einmal das 3000 Quadratmeter große Kunstwerk bestaunen? Interessiert? Dann findet Ihr alles Weitere unter: panometer-dresden.de
Fahrrad-Tour über den Elberadweg
Dresden - Vor wenigen Tagen wurde der Elberadweg als bester Radweg Deutschlands ausgezeichnet. Gemeinsam mit den milden Temperaturen am Wochenende sollte das doch Grund genug sein, selbst einmal eine kleine Fahrrad-Tour zu unternehmen. Egal ob Richtung Meißen oder in Richtung Elbsandsteingebirge, einen malerischen Blick hat man auf jeden Fall!
Schaurige Knastgeschichten beim Kerkermeisterrundgang
Dresden - Und auch für alle Grusel-Fans unter Euch hält der Samstag eine besondere Veranstaltung parat. Dresden ist eine wunderschöne Stadt - ohne Frage -, doch was für düstere Geheimnisse verstecken sich hinter den alten Mauern von Elbflorenz? Auf dem Kerkermeisterrundgang durch die Altstadt erfahrt Ihr die gruseligsten Geschichten, die sich so oder so ähnlich in Dresden abgespielt haben! Seid Ihr mutig genug? Dann findet Ihr alles Weitere unter: eventim.de.
Wie Ihr Euch auch entscheiden solltet, die TAG24-Redaktion wünscht Euch ein traumhaftes Wochenende!
Titelfoto: Fotomontage: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/ZB,Norbert Neumann, 123RF/zamrznutitonovi666, imago images/Sylvio Dittrich