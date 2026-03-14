Macht Euren Samstag perfekt! Mit diesen acht Tipps für Aktivitäten in Dresden

Ihr wisst noch nicht, was Ihr am Samstag in Dresden machen sollt? Dann hat TAG24 acht Tipps für Euren perfekten Samstag im Elbtal.

Von Dana Peter, Nick-Fabrice Vetter

Dresden - Das Wochenende ist zu kurz, um nichts zu tun! Frühlingshafte Temperaturen laden dazu ein, etwas zu unternehmen. Doch immer nur dieselbe Runde spazieren zu gehen, ist auch langweilig - Abwechslung muss her! Wie gut, dass TAG24 für Euch acht Tipps für Aktivitäten und Unternehmungen hat, mit denen Ihr den Samstag zu Eurem Tag machen könnt.

Arbeiten im Herzzentrum

Dresden - Im Herzzentrum Dresden (Fetscherstr. 76) findet am Sonnabend von 10 bis 14 Uhr im Erdgeschoss ein Tag der offenen Ausbildungstür für Pflegeberufe statt. Geeignet ab Klasse 9. Hier erfährt man alles rund um die Ausbildung zur Pflegefachfrau/-mann, zur Krankenpflegehilfskraft, zur Anästhesietechnischen Assistenz (ATA) und zur Operationstechnischen Assistenz (OTA). Weitere Infos unter: schau-rein-sachsen.de

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Das Herzzentrum Dresden öffnet seine Türen und lädt dazu ein, mehr über die Facetten der Ausbildungsberufe zu erfahren. (Archivfoto) © Steffen Füssel, Steffen Fuessel

Stummfilm-Abend

Dresden - In der KulturKirche Weinberg Trachenberge (Albert-Hensel-Str. 3) läuft im Rahmen der 11. Dresdner Stummfilmtage am Sonnabend ab 20 Uhr "Der letzte Mann" (Regie: Friedrich Wilhelm Murnau, Deutschland 1924, 90 Minuten, Musik: Matthias Hirth). Der Portier des Berliner "Hotel Atlantic" erleidet einen Schwächeanfall und wird wegen seines hohen Alters in die Herrentoilette versetzt ... Eintritt: 15/12 Euro (nur Barzahlung). Infos unter: dresdnerstummfilmtage.de

Die etwas andere Art von Kino: ein Stummfilm-Abend in der KulturKirche Weinberg Trachenberge. © Steffen Füssel, Steffen Fuessel

Mendelssohn Bartholdys Briefe

Dresden - Das Leben des Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) spiegelt sich in Briefen wider. Die schönsten Texte wurden ausgewählt, um einen Einblick in seine Gedankenwelt zu ermöglichen. Die musikalische Veranstaltung "Felix Mendelssohn Bartholdys Reisebriefe" beginnt am Sonnabend um 17 Uhr im Kügelgenhaus (Hauptstraße 13). Mit Antje Schneider, Simon Weinert und Angela Maria Stoll. Eintritt: 15/13 Euro. Infos unter: kuegelgen-museum.de

Felix Mendelssohn Bartholdy wurde lediglich 38 Jahre alt, doch wurde in dieser kurzen Zeit zu einer der wichtigsten Personen in der deutschen Musikgeschichte. (Archivfoto) © Hendrik Schmidt/dpa

Tattoo- und Lifestyle-Messe

Dresden - Am Sonnabend (11 bis 21 Uhr) und Sonntag (11 bis 18 Uhr) wird die Messe Dresden (Messering 6) zum zentralen Treffpunkt für die Körperschmuck-Szene. Die "Tattoo & Lifestyle Dresden 2026" bietet internationale Tattoo-Artists, Tattoo-Contest, Piercing-Point, Fashion & Schmuck, Special-Guests, Live-Shows und viele weitere Programmpunkte. Tickets: 20/10 Euro. Infos unter: tattoo-lifestyle-dresden.de

Das geht wahrlich unter die Haut! Natürlich kann man auch ein passendes "Souvenir" von der Messe mitnehmen. (Symbolfoto) © 123rf/zamrznutitonovi666

Schlösserfahrt mit der Weißen Flotte

Dresden - Das ist ein Tipp für Genießer! Mit einem Getränk Eurer Wahl in der Hand den Blick auf die herrliche Schlösserlandschaft von Dresden genießen - das ist doch was. Mit einem Dampfer der Weißen Flotte geht es auf der Elbe von der Altstadt aus flussaufwärts, vorbei am Schloss Albrechtsberg, Eckberg und Lingnerschloss bis zum Schloss Pillnitz. Tickets und weitere Informationen findet Ihr unter: veranstaltungen.dresden.de

Am Schloss Pillnitz endet die Schlösserfahrt. Danach geht es wieder zurück in Richtung Altstadt. (Archivfoto) © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/ZB

Eine Reise nach Amazonien im Panometer

Dresden - Nicht mehr lang ist's hin, dann weicht das saftige Grün von Amazonien dem kühlen Blau des Meeres im neuen Werk des Panorama-Künstlers Yadegar Asisi (70). Warum also nicht ein letztes Mal in die Welt des Dschungels eintauchen und im Panometer Dresden noch einmal das 3000 Quadratmeter große Kunstwerk bestaunen? Interessiert? Dann findet Ihr alles Weitere unter: panometer-dresden.de

Nicht nur die Bild-, sondern auch die Geräuschkulisse lässt den Besucher denken, dass er sich tatsächlich inmitten eines Regenwaldes befindet. (Archivfoto) © Norbert Neumann

Fahrrad-Tour über den Elberadweg

Dresden - Vor wenigen Tagen wurde der Elberadweg als bester Radweg Deutschlands ausgezeichnet. Gemeinsam mit den milden Temperaturen am Wochenende sollte das doch Grund genug sein, selbst einmal eine kleine Fahrrad-Tour zu unternehmen. Egal ob Richtung Meißen oder in Richtung Elbsandsteingebirge, einen malerischen Blick hat man auf jeden Fall!

Außerdem landen nette Cafés entlang des Elberadweges zum Verweilen ein - eine kleine Pause ist also gesichert! (Archivfoto) © imago images/Sylvio Dittrich

Schaurige Knastgeschichten beim Kerkermeisterrundgang

Der Kerkermeisterrundgang findet ab 20 Uhr statt und ist nichts für Kinder oder schwache Nerven. (Archivfoto) © Dresden Information