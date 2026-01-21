Mann zerkratzt Lack von Autos - Polizei sucht nach Zeugen

Dippoldiswalde - Ein unbekannter Mann zerkratzte zwei parkende Autos - die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Die Polizei sucht nach Hinweisen zur Tat. (Symbolfoto) © Robert Michael/dpa

Am Dienstagmittag gegen 11.50 Uhr machte eine Frau auf einem Parkplatz an der Rabenauer Straße eine bizarre Beobachtung. Ein unbekannter Mann lief mit einem spitzen Gegenstand an einem Škoda Scala und einem Opel Astra vorbei - dabei zerkratzte er die Lacke der Autos.

Der Täter ergriff die Flucht. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 3000 Euro.

Nach Angaben der Polizei soll der Mann um die 30 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß sein. Zum Tatzeitpunkt trug er einen schwarzen Kapuzenpulli, auf dem "Clown" stand, sowie eine schwarze Jogginghose.