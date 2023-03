Masterplan 2030+: Stadt präsentiert Vision von einem neuen Prohlis

Dresden - Die Zukunft von Dresden -Prohlis soll schöner, grüner und lebenswerter werden: Hierfür wurde in den vergangenen Monaten zusammen mit Experten, Bürgern, Studenten und Kindern am "Masterplan Prohlis 2030+" gearbeitet. Erste Ergebnisse werden nun in einer Ausstellung im KiEZ im Prohliszentrum präsentiert.

Wie könnte das Prohlis der Zukunft ausschauen? Im Prohliszentrum wird genau diese Frage nun beantwortet. © Holm Helis

"Prohlis ist für uns ein wichtiger Schwerpunkt, dem wir ein besonderes Augenmerk widmen wollen", betonte OB Dirk Hilbert (51, FDP) am Dienstag die Wichtigkeit des Vorhabens.

Das soll den sozialen Zusammenhalt im Stadtteil stärken und Teilhabe- sowie Bildungschancen erhöhen. Auch ein klimafreundlicheres Prohlis ist das Ziel. "Jeder müsse sagen können: 'Ich möchte gerne hier wohnen, ich fühle mich wohl, das ist mein Stadtteil.'"

Damit das in Zukunft auch jeder sagen kann, legten die Macher großen Wert darauf, auch wirklich alle gesellschaftlichen Gruppen mitzunehmen. Knapp 400 Bürger nahmen an den Anfang 2022 gestarteten Umfragen teil, so Stadtbezirksamtsleiter Jörg Lämmerhirt (56).

Dazu kamen Experteninterviews mit allen sieben Bürgermeistern, der Quartiersmanagerin, der Polizei, der Kirche und dem Leiter des Schwimmbades. Auch Kinder wurden nach ihren Zukunftswünschen gefragt. Größtes Manko aus ihrer Sicht übrigens der Müll auf den Prohliser Straßen. Außerdem wünschten sie sich eine "große, große Bibliothek", schönere Spielplätze und mehr Licht auf dunkleren Wegen.

Einen besonderen Beitrag lieferten außerdem Studenten der TU Dresden, die sich in Entwürfen ihr Prohlis der Zukunft ausmalten. "Die Semesterarbeiten waren für uns absolut bereichernd und vieles ist auch in unsere Themen eingeflossen", so Lämmerhirt.