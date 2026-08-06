Carport mit Absicht in Brand gesetzt? Polizei nimmt Frau (32) fest!

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Eine Frau wurde nach dem Carportbrand in Dresden auf der Pirnaer Landstraße festgenommen und steht im Verdacht der Brandstiftung.

Von Maxima Michael

Dresden - Neue Wendung beim Brand in Dresden: Nachdem ein Carport am Mittwochmittag auf der Pirnaer Landstraße lichterloh gebrannt hatte, wurde inzwischen eine Frau festgenommen.

Am Mittwochmittag brannte ein Carport auf der Pirnaer Landstraße.
Am Mittwochmittag brannte ein Carport auf der Pirnaer Landstraße.  © Melissa Patzig

Wie die Polizei berichtete, handelt es sich um eine 32-Jährige, die den überdachten Stellplatz vermutlich selbst in Brand setzte.

Die Flammen entzündeten sich zuerst unter dem Carport, bevor es anschließend eine Doppelgarage und ein angrenzendes Wohnhaus beschädigte.

Nun steht eine 32-Jährige im Verdacht, die Flammen selbst gelegt zu haben.
Nun steht eine 32-Jährige im Verdacht, die Flammen selbst gelegt zu haben.  © Roland Halkasch
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Bei dem Vorfall gab es glücklicherweise keine Verletzten. Was der Schaden schlussendlich kostet, ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Polizei ermittelt nun gegen die deutsche Frau wegen des Verdachts auf Brandstiftung.

Titelfoto: Roland Halkasch

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