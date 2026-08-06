Carport mit Absicht in Brand gesetzt? Polizei nimmt Frau (32) fest!

Dresden - Neue Wendung beim Brand in Dresden : Nachdem ein Carport am Mittwochmittag auf der Pirnaer Landstraße lichterloh gebrannt hatte, wurde inzwischen eine Frau festgenommen.

Am Mittwochmittag brannte ein Carport auf der Pirnaer Landstraße. © Melissa Patzig

Wie die Polizei berichtete, handelt es sich um eine 32-Jährige, die den überdachten Stellplatz vermutlich selbst in Brand setzte.

Die Flammen entzündeten sich zuerst unter dem Carport, bevor es anschließend eine Doppelgarage und ein angrenzendes Wohnhaus beschädigte.