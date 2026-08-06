Carport mit Absicht in Brand gesetzt? Polizei nimmt Frau (32) fest!
Dresden - Neue Wendung beim Brand in Dresden: Nachdem ein Carport am Mittwochmittag auf der Pirnaer Landstraße lichterloh gebrannt hatte, wurde inzwischen eine Frau festgenommen.
Wie die Polizei berichtete, handelt es sich um eine 32-Jährige, die den überdachten Stellplatz vermutlich selbst in Brand setzte.
Die Flammen entzündeten sich zuerst unter dem Carport, bevor es anschließend eine Doppelgarage und ein angrenzendes Wohnhaus beschädigte.
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Bei dem Vorfall gab es glücklicherweise keine Verletzten. Was der Schaden schlussendlich kostet, ist derzeit noch nicht bekannt.
Die Polizei ermittelt nun gegen die deutsche Frau wegen des Verdachts auf Brandstiftung.
Titelfoto: Roland Halkasch