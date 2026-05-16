16.05.2026 06:33 Mit diesen 12 Tipps für Euren Samstag trotzt Ihr dem wechselhaften Wetter

In Dresden und Umgebung gibt es am Samstag tolle Veranstaltungen! Damit wird Euch garantiert nicht langweilig.

Von Antje Ullrich, Maxima Michael

Dresden - Auch wenn das Wochenende wettertechnisch nicht das beste wird: Kulturell ist richtig viel los und Ihr habt die Qual der Wahl zwischen einer Vielzahl von tollen Veranstaltungen in Dresden und Umgebung!

Saisonstart

Dresden - Das Zschonergrundbad, das einzige Naturbad in Dresden mit biologischer Selbstreinigung, startet heute von 11 bis 19 Uhr in die neue Badesaison. 2025 erneut zum schönsten Freibad Deutschlands gekürt, warten ein Nichtschwimmer- und ein Schwimmerbereich, ein Kiesstrand, sonnige wie schattige Liegewiesen und ein Bistro auf die Besucher. Ein Treppen- und Beckenlift sorgen für barrierefreien Badespaß. Sieben erfahrene Rettungsschwimmer sichern in diesem Jahr den Betrieb ab. Eintritt: Erw. 5 Euro, erm. 3 Euro. Infos: zschonergrundbad.com

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Im Zschonergrundbad startet am Samstag die Saison. (Archivfoto) © Norbert Neumann

Dresdner Frühjahrsmarkt

Dresden - Nur noch dieses Wochenende findet der Dresdner Frühjahrsmarkt statt. Am Samstag findet Ihr von 10 bis 21 Uhr unter anderem Fressbuden, Kunsthandwerk und Riesenrad. Im Genussgarten kann man entspannen, schlemmen und das bunte Treiben genießen.

Der Frühjahrsmarkt geht noch bis Sonntag. © Thomas Türpe

Krimi mal ganz anders

Dresden - Am Samstag steht im Kulturhafen Dresden ein ziemlich ungewöhnlicher Krimi auf dem Abendprogramm. Denn: Hier gibt es keinen festen Ablauf. Stattdessen entsteht das Stück direkt vor Ort – mit Ideen aus dem Publikum. Schauplatz, Figuren und sogar das Opfer werden gemeinsam festgelegt und bestimmen den Verlauf der Geschichte. Die Vorstellung beginnt 19.30 Uhr. Weitere Infos: rausgegangen.de

Bist du bereit für einen Abend voller Nervenkitzel und Abenteuer? (Symbolfoto) © 123RF/peopleimages12

Schaudrechseln in Oskarshausen

Freital - Am Samstag könnt Ihr in Oskars Drechslerstube das Handwerk von 13 bis 17 Uhr wieder live miterleben. Dabei werdet Ihr aus einer neuen Perspektive sehen, wie aus Holz echte Kunst entsteht - Kinderaugen werden dabei besonders groß. Wer neugierig ist, kann jederzeit Fragen stellen und gegen eine kleine Gebühr sogar selbst drechseln. Eintritt frei, Infos unter: oskarshausen.de

In Oskarshausens Drechslerstube könnt ihr am Samstag selbst aktiv werden. (Symbolfoto) © 123RF/bbtreesubmission

Dixieland-Höhepunkt: Prohibitionsparty

Dresden - Auch wenn die beliebte Dixielandparade abgesagt werden musste, steht das Abschlusswochenende des Dixieland-Festivals (bis 17. Mai) ganz im Zeichen des Jazz. Einer der Höhepunkte ist die "Prohibitionsparty - Circus of Swing", die am Samstag ab 20 Uhr im Parkhotel einen Abend voller Jazz, Swing, Showacts und Glamour der 1920er-Jahre verspricht. Erwünscht ist ein entsprechender Dresscode im Flapper Girls und Gentleman Look. Einlass nur mit persönlicher Porzellan-Tasse! Tickets kosten 54 Euro. Infos unter: dixielandfestival-dresden.com

Bei der Prohibitionsparty im Parkhotel ist auf den Dresscode zu achten. © 123RF

Töpfermarkt in Meißen

Meißen - Bereits seit 1992 lädt die Porzellanstadt Meißen zum traditionellen Töpfermarkt ein. Jeweils von 10 bis 18 Uhr können die Besucher schauen, stöbern und kaufen, wenn etwa 50 Töpfer, Keramiker und Kunsthandwerker aus ganz Deutschland ihre Produkte auf dem Markt- und Heinrichsplatz sowie der Elbstraße anbieten. Der Eintritt ist frei.

Der Eintritt beim Töpfermarkt in Meißen ist frei. © 123RF

Zwischen Musik und Gelächter

Dresden - In der Messe Dresden wird es am Samstagnachmittag ziemlich himmlisch und turbulent. Das Erfolgsmusical "Sister Act" bringt die Geschichte der Sängerin Deloris van Cartier zurück auf die Bühne. Zwischen Klosteralltag, Gospel-Sounds und jeder Menge Chaos sorgt die Show für viel Humor und mitreißende Musik. Los geht es ab 14.30 Uhr (Halle 1 der Messe Dresden). Tickets gibt es ab 40,49 Euro. Weitere Infos: perto.com

In wenigen Tagen erwartet die Besucher des Musicals "Sister Act" ein himmlischer Mix aus jeder Menge Humor und mitreißender Musik. (Symbolfoto) © 123RF/pressmaster

Amerikanisches Konzert in Meißen

Meißen - Im Dom zu Meissen wird der Samstagnachmittag musikalisch und dynamisch! Die Century Singers, angereist aus den USA, bieten Euch die volle Bandbreite. Von klassischen Chorliedern, über Spirituals, bis hin zu modernen Liedern ist alles dabei. Wer also Lust auf einen schönen Flow hat, ist hier genau richtig! Die Chormitglieder sind Studenten der Texas A&M University. 15/12 Euro, Tickets und Infos unter: dom-zu-meissen.de

Im Dom zu Meissen wird der Samstagnachmittag musikalisch! (Archivfoto) © Robert Michael/dpa

Dixie Pub lädt zum Musikabend ein

Dresden - Im Alten Schlachthof in der Dresdner Leipziger Vorstadt steigt am Samstagabend ein vielseitiger Konzertabend. Das Industriedenkmal an der Leipziger Straße zählt seit Jahren zu den bekanntesten Veranstaltungsorten der Stadt. Mit dabei sind "The Busquitos" aus den Niederlanden sowie "Sunshine Brass". Beginn ist 19.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr). Tickets kosten 26/19 Euro bei freier Platzwahl. Weitere Infos unter: dixielandfestival-dresden.com

Bei einem Swingtanzabend im Alten Schlachthof könnt Ihr am Samstag ordentlich das Tanzbein schwingen! (Symbolfoto) © 123RF/diezz

Mittelalterliches Burgfest

Kriebstein - Am Samstag (10-19 Uhr) und Sonntag (10-18 Uhr) wird die Burg Kriebstein zum Schauplatz von Ritterspielen, Gaukelei, Theater und einem historischen Handwerkermarkt. Kinder können sich beim Kerzenziehen, Bogenschießen oder der Seilerei versuchen. Ab 18 Uhr beginnt am Samstag zudem das Abendspektakel mit Feuershows. Eintritt: Erw. 12 Euro, Gewandete 8 Euro, erm. 6 Euro. Kinder bis 7 Jahre sind frei. Infos unter: burg-kriebstein.de

Am Samstag beginnt das wilde Treiben auf Burg Kriebstein. © Ralph Kunz

Blütenfest

Grimma - Zum traditionellen Blütenfest laden die Dürrweitzschener Vereine am Wochenende ab 9 Uhr ein. So zeigen die Herren- und die Nachwuchsmannschaft des Fußballvereins ihr Können. Aber auch beim 45. Blütenfestturnier, einem Reit- und Springturnier, und dem Kutschenrennen der Freizeitsportler (So 14 Uhr) wird es sportlich. Außerdem lockt allerlei Familienspaß beim Flohmarkt (Sa), am Schießstand, beim Löschangriff der Freiwilligen Feuerwehr oder dem kleinen Pflanzenbasar des Kleingartenvereins. Für die Kleinsten gibt es Hüpfburg, Bastelecke und Kinderschminken. Eintritt frei. Infos: reiten-dürrweitzschen.de

Das Blütenfest in Grimma lockt mit vielen Attraktionen für Groß und Klein. © picture alliance / dpa

Karl-May-Festtage

Besucher der Karl-May-Festtage im Lößnitzgrund in Radebeul dürfen sich auf kreative Mitmachangebote freuen. © imago/Sylvio Dittrich