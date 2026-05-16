Mit diesen 12 Tipps für Euren Samstag trotzt Ihr dem wechselhaften Wetter
Dresden - Auch wenn das Wochenende wettertechnisch nicht das beste wird: Kulturell ist richtig viel los und Ihr habt die Qual der Wahl zwischen einer Vielzahl von tollen Veranstaltungen in Dresden und Umgebung!
Saisonstart
Dresden - Das Zschonergrundbad, das einzige Naturbad in Dresden mit biologischer Selbstreinigung, startet heute von 11 bis 19 Uhr in die neue Badesaison. 2025 erneut zum schönsten Freibad Deutschlands gekürt, warten ein Nichtschwimmer- und ein Schwimmerbereich, ein Kiesstrand, sonnige wie schattige Liegewiesen und ein Bistro auf die Besucher. Ein Treppen- und Beckenlift sorgen für barrierefreien Badespaß. Sieben erfahrene Rettungsschwimmer sichern in diesem Jahr den Betrieb ab. Eintritt: Erw. 5 Euro, erm. 3 Euro. Infos: zschonergrundbad.com
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Dresdner Frühjahrsmarkt
Dresden - Nur noch dieses Wochenende findet der Dresdner Frühjahrsmarkt statt. Am Samstag findet Ihr von 10 bis 21 Uhr unter anderem Fressbuden, Kunsthandwerk und Riesenrad. Im Genussgarten kann man entspannen, schlemmen und das bunte Treiben genießen.
Krimi mal ganz anders
Dresden - Am Samstag steht im Kulturhafen Dresden ein ziemlich ungewöhnlicher Krimi auf dem Abendprogramm. Denn: Hier gibt es keinen festen Ablauf. Stattdessen entsteht das Stück direkt vor Ort – mit Ideen aus dem Publikum. Schauplatz, Figuren und sogar das Opfer werden gemeinsam festgelegt und bestimmen den Verlauf der Geschichte. Die Vorstellung beginnt 19.30 Uhr. Weitere Infos: rausgegangen.de
Schaudrechseln in Oskarshausen
Freital - Am Samstag könnt Ihr in Oskars Drechslerstube das Handwerk von 13 bis 17 Uhr wieder live miterleben. Dabei werdet Ihr aus einer neuen Perspektive sehen, wie aus Holz echte Kunst entsteht - Kinderaugen werden dabei besonders groß. Wer neugierig ist, kann jederzeit Fragen stellen und gegen eine kleine Gebühr sogar selbst drechseln. Eintritt frei, Infos unter: oskarshausen.de
Dixieland-Höhepunkt: Prohibitionsparty
Dresden - Auch wenn die beliebte Dixielandparade abgesagt werden musste, steht das Abschlusswochenende des Dixieland-Festivals (bis 17. Mai) ganz im Zeichen des Jazz. Einer der Höhepunkte ist die "Prohibitionsparty - Circus of Swing", die am Samstag ab 20 Uhr im Parkhotel einen Abend voller Jazz, Swing, Showacts und Glamour der 1920er-Jahre verspricht. Erwünscht ist ein entsprechender Dresscode im Flapper Girls und Gentleman Look. Einlass nur mit persönlicher Porzellan-Tasse! Tickets kosten 54 Euro. Infos unter: dixielandfestival-dresden.com
Töpfermarkt in Meißen
Meißen - Bereits seit 1992 lädt die Porzellanstadt Meißen zum traditionellen Töpfermarkt ein. Jeweils von 10 bis 18 Uhr können die Besucher schauen, stöbern und kaufen, wenn etwa 50 Töpfer, Keramiker und Kunsthandwerker aus ganz Deutschland ihre Produkte auf dem Markt- und Heinrichsplatz sowie der Elbstraße anbieten. Der Eintritt ist frei.
Zwischen Musik und Gelächter
Dresden - In der Messe Dresden wird es am Samstagnachmittag ziemlich himmlisch und turbulent. Das Erfolgsmusical "Sister Act" bringt die Geschichte der Sängerin Deloris van Cartier zurück auf die Bühne. Zwischen Klosteralltag, Gospel-Sounds und jeder Menge Chaos sorgt die Show für viel Humor und mitreißende Musik. Los geht es ab 14.30 Uhr (Halle 1 der Messe Dresden). Tickets gibt es ab 40,49 Euro. Weitere Infos: perto.com
Amerikanisches Konzert in Meißen
Meißen - Im Dom zu Meissen wird der Samstagnachmittag musikalisch und dynamisch! Die Century Singers, angereist aus den USA, bieten Euch die volle Bandbreite. Von klassischen Chorliedern, über Spirituals, bis hin zu modernen Liedern ist alles dabei. Wer also Lust auf einen schönen Flow hat, ist hier genau richtig! Die Chormitglieder sind Studenten der Texas A&M University. 15/12 Euro, Tickets und Infos unter: dom-zu-meissen.de
Dixie Pub lädt zum Musikabend ein
Dresden - Im Alten Schlachthof in der Dresdner Leipziger Vorstadt steigt am Samstagabend ein vielseitiger Konzertabend. Das Industriedenkmal an der Leipziger Straße zählt seit Jahren zu den bekanntesten Veranstaltungsorten der Stadt. Mit dabei sind "The Busquitos" aus den Niederlanden sowie "Sunshine Brass". Beginn ist 19.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr). Tickets kosten 26/19 Euro bei freier Platzwahl. Weitere Infos unter: dixielandfestival-dresden.com
Mittelalterliches Burgfest
Kriebstein - Am Samstag (10-19 Uhr) und Sonntag (10-18 Uhr) wird die Burg Kriebstein zum Schauplatz von Ritterspielen, Gaukelei, Theater und einem historischen Handwerkermarkt. Kinder können sich beim Kerzenziehen, Bogenschießen oder der Seilerei versuchen. Ab 18 Uhr beginnt am Samstag zudem das Abendspektakel mit Feuershows. Eintritt: Erw. 12 Euro, Gewandete 8 Euro, erm. 6 Euro. Kinder bis 7 Jahre sind frei. Infos unter: burg-kriebstein.de
Blütenfest
Grimma - Zum traditionellen Blütenfest laden die Dürrweitzschener Vereine am Wochenende ab 9 Uhr ein. So zeigen die Herren- und die Nachwuchsmannschaft des Fußballvereins ihr Können. Aber auch beim 45. Blütenfestturnier, einem Reit- und Springturnier, und dem Kutschenrennen der Freizeitsportler (So 14 Uhr) wird es sportlich. Außerdem lockt allerlei Familienspaß beim Flohmarkt (Sa), am Schießstand, beim Löschangriff der Freiwilligen Feuerwehr oder dem kleinen Pflanzenbasar des Kleingartenvereins. Für die Kleinsten gibt es Hüpfburg, Bastelecke und Kinderschminken. Eintritt frei. Infos: reiten-dürrweitzschen.de
Karl-May-Festtage
Radebeul - Zu den 33. Karl-May-Festtagen verwandelt sich der Lößnitzgrund in Radebeul unter dem Motto "Fest im Sattel" wieder in eine bunte Wild-West-Welt. Für die passende Stimmung sorgen unter anderem verschiedene Countrybands oder indigene Künstler wie Supaman. Auch der Santa-Fe-Express ist wieder auf seinen Kleinbahnschienen unterwegs und muss so manchem (musikalischen) Überfall trotzen. Zum Programm gehören außerdem die beliebte Sternreiterparade am Sonntag (ab 11 Uhr) wie auch kreative Mitmachangebote - von Bogenschießen über Armbänder weben bis hin zu Goldschürfen und Eselreiten. Tickets an der Tageskasse: 12/9/Fam. 27 Euro (Samstag), 9/7/21 Euro, 16/12/39 Euro (Wochenende). Infos unter: radebeul.de/karlmay
Titelfoto: Bildmontage/IMAGO/Sylvio Dittrich, Ralph Kunz, picture alliance / dpa