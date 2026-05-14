Magie, Macht und Musik: Polit-Thriller schickt Sänger in die Zauberlehre

Dresden - Magie ist harte Arbeit. Das bekam auch Sänger Marcus Günzel (48) zu spüren. Für das Musical "Simsalabim" (Premiere am Samstag) ging der Operettenstar bei den beiden Dresdner Zaubermeistern Karl-Heinz Kaiser (73) und Matthias Leubert (64) in die "Lehre".

Simsalabim - Marcus Günzel lässt als Zauberer Kalamag eine Jungfrau schweben. © Lutz Michen

"Wir staunen, dass sich die Operette an dieses Thema wagt", nicken die Haber-Profis. Denn das Musical "Simsalabim" thematisiert das magische Leben des Zauberers Kalamag (bürgerlich Helmut Ewald Schreiber), der von Nazi-Propagandaminister Joseph Goebbels gefördert und von Hitlers Adjutanten Julius Schaub protegiert wurde.

"Gerade deshalb ist es nicht nur eine Zauber-Revue, sondern ein Politthriller und Psychogramm - die Nähe zur Macht ist ein großes Thema, sehr aktuell", sagt Günzel.

Das Stück verlangt ihm viel ab - auch große Fingerfertigkeiten. "Ich habe zwei Großillusionen im Stück und viele kleine Tricks. Ungefähr seit dem Jahreswechsel übe ich intensiv", verrät Günzel.

"Auch wenn ich mal den obligatorischen Zauberkasten zu Weihnachten bekommen habe, an Zauberei habe ich mich bis dato nicht versucht." Dafür schlägt sich der Bariton wacker.