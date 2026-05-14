Dresdner Musikfestspiele vor dem Start: Intendant Vogler will positive Botschaft aussenden

Dresden - Wenige Tage vor dem Start der 49. Dresdner Musikfestspiele (14. Mai bis 14. Juni) verzeichnet das Programm 23 von 64 Konzerte als ausverkauft. Der Vorverkauf "im sechsstelligen Bereich" sei besser als im Vorjahr (95 Prozent Gesamtauslastung), sagt Intendant Jan Vogler (62). In Zeiten nachlassenden Engagements der öffentlichen Kassen ein bemerkenswerter Erfolg.

Intendant Jan Vogler (621) am Montag während der Pressekonferenz im Alex am Neumarkt. © Holm Helis

"Wir müssen die Relevanz der Kultur genauso verteidigen wie die der Wirtschaft", so Vogler. Trotz des stetig wachsenden Erfolgs der Dresdner Musikfestspiele in den zurückliegenden Jahren spüre er, dass es schwieriger geworden ist, internationale Künstler zu verpflichten. Vogler: "Wir stehen stark im Wettbewerb."

6,6 Millionen Euro beträgt das Budget für den Jahrgang, nur noch 890.000 Euro davon kommen von der Stadt.

Die Differenz wird erfüllt von Eigeneinnahmen aus Kartenverkäufen, Sponsorengeldern oder Spenden in teilweise erheblicher Höhe, wie aktuell die aus den USA stammende 1,7-Millionen-Euro-Unterstützung für den abschließenden Teil "Götterdämmerung" des historisch informierten Großprojekts "The Wagner-Cycles".

Dank der Unterstützung schon für vorangegangene Teile des Wagner-Projekts habe sich der Festspiel-Etat über die Jahre praktisch verdoppelt, rechnet der Intendant vor.

Dabei gehe es nicht darum, mit dem Festival Gewinne zu erzielen, sondern "noch mehr Kultur zu machen". Kultur und Leichtigkeit seien wichtig in Zeiten, "die nicht so leicht sind", weshalb das Motto des Jahrgangs "Leichtigkeit des Seins" lautet. Vogler: "Wir wollen eine positive Botschaft aussenden."