Mit diesen 7 Tipps wird der kalte Sonntag zu einem Erlebnis

Am Sonntag noch nichts vor? Bei diesen Tipps ist für jeden was dabei!

Von Dana Peter, Clara Weinert

Dresden - Am Sonntag heißt es, den winterlichen Temperaturen trotzen. Welche Ausflüge Ihr trotz der Kälte in Dresden und Umgebung unternehmen könnt und wo Ihr auf warme Gedanken kommt, verrät TAG24 Euch hier!

Rennbahn-Romantik

Dresden - Zum Neujahrsglühen auf der Galopprennbahn (Oskar-Röder-Str. 1) brennt am Sonntag von 14 bis 18 Uhr die große Feuerschale im Wintergarten hinter der Haupttribüne. Es gibt Glühwein-Spezialitäten, heiße Überraschungen, Leckeres vom Grill und aus der Waffelbäckerei. Ab 15 Uhr gibt's Livemusik in gemütlicher Atmosphäre. Es spielen die "Lationos" (Latin, Bolero & Cumbia). Der Eintritt ist frei, weitere Infos unter: galopprennbahn-dresden-seidnitz.de

Bei der Galopprennbahn kann man sich am Sonntag mit heißem Glühwein und neben einer Feuerschale aufwärmen. (Archivbild) © Ove Landgraf

Spiele-Wochenende

Freital - Im Freizeitpark Oskarshausen (Burgker Str. 39) findet am Sonntag von 10 bis 17 Uhr das Spiele-Wochenende statt. Familien erwartet eine große Auswahl an Spielen und Aktionen. Die "Brettspielhelden" aus Dresden bringen beliebte Klassiker und spannende Neuheiten mit. Wer es dynamischer mag, kann sich in der VR-Lasertag-Arena ausprobieren und in die faszinierende Welt der "augmented reality" abtauchen. Natürlich gibt es Angebote für eine entspannt-kreative Pause mit Angeboten zum Basteln und Stöbern. Willkommen sind alle Generationen, der Eintritt ist kostenlos. Weitere Infos gibt es hier: oskarshausen.de

Wer Lust auf Spiele hat, kann sich am Sonntag im Freizeitpark Oskarshausen austoben. (Symbolbild) © 123rf/mickiesfotowelt

Anime-Event Chemnitz

Chemnitz - Bei der Anime-Messe "ANIMC" sind am Sonntag Künstler, Händler und Cosplayer im Kraftwerk Chemnitz (Kaßbergstraße 36) zu Gast. Sie zeigen und verkaufen Verschiedenes rund um das Thema Anime. Außerdem gibt es Cosplaywettbewerbe, ein Bühnenprogramm und vieles mehr. Die Messe läuft von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 8 Euro. Alle Infos zur Veranstaltung findet Ihr hier.

Die Anime-Messe heißt am Sonntag Künstler und Cosplayer in Chemnitz willkommen. (Symbolbild) © Kristin Schmidt

Impro-Theater für Klein und Groß

Dresden - Der Dresdner Kulturhafen lädt am Sonntag um 10 Uhr zum Impro-Theater ein. Die Veranstalter versprechen, neue Geschichten zu erfinden, die es noch nie gab und so auch nicht nochmal geben wird. Das Konzept ist ganz einfach: Ihr ruft den Geschichtenerfindern Ideen zu und diese werden direkt eingebaut. "Ob ein sprechender Koffer auf einem Raben nach Schweden fliegt, ob eine Ärztin die blaue Tomate von Liebeskummer heilt oder einfach ein Kind alleine seine neuen Schuhe kauft - jeder Vorschlag wird eingebaut", geben die Veranstalter an. Die Ticketpreise variieren zwischen 7 Euro und 13 Euro, weitere Informationen und die Tickets gibt es hier: Kulturhafen-dresden.de

Der Kulturhafen in Pieschen lädt am Sonntag zur Improvisation ein. (Archivbild) © Petra Hornig

Gospel-Chor

Dresden - Die Gruppe "THE HARLEM GOSPEL SINGERS" geht auf große Deutschlandtour und legt am Sonntag einen Tourstopp in Dresden ein. Vor über 30 Jahren brachten sie mit ihrem einzigartigen Sound eine Gospelwelle ins Rollen, die bis heute anhält und mitreißt. Im Kulturpalast (Schlosstraße 2) verbreiten sie mit Songs wie "Amazing Grace" und "Oh, Happy Day" die "Good News" und Lebensfreude. Wer die Gospelgruppe live erleben möchte, kann sich hier Tickets sichern. Weitere Informationen unter: kulturpalast-dresden.de

Erneut in Dresden zu Gast: THE HARLEM GOSPEL SINGERS. (Archivbild) © Andreas Weihs

Puppentheater

Dresden - Im Puppentheater Alte Feuerwache (Fidelio-F.-Finke-Straße 4) wird am Sonntag um 10 Uhr das Märchen "Der Froschkönig" aufgeführt. Das Stück ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet und erzählt die Geschichte des unglücklichen Prinzen, der in einen Forsch verzaubert wird. Als Prinzessin Rosa ihre goldene Kugel an ihn verliert, verspricht sie dem Frosch alles, was er verlangt. Wie das ausgeht? Das verraten Euch die Handpuppen am Sonntag. Die Karten kosten 8 Euro, weitere Informationen hier: puppentheater-vollmann.de.

Das spannende Märchen macht einen gemütlichen Sonntag rund. (Symbolbild) © 123rf/lightfieldstudio

Lichterführung auf Schloss Wesenstein

Weesenstein - In den dunklen Wintermonaten verwandelt sich das romantische Felsenschloss Weesenstein (Am Schlossberg 1) in einen kerzenerhellten Traum. Auf einer Führung am Sonntag ab 16 und 18 Uhr, durch die Räume des Schlosses und der Burg erfahren die Besucher viel über das Adventsbrauchtum Sachsens und Böhmens und lernen Weesensteiner Sagen, Mythen und Legenden kennen. Mit Orgelspiel und Glühwein bzw. Kinderpunsch. Tickets kosten 20/15 Euro, Kinder (6 bis 16 Jahre) zahlen 5 Euro. Weitere Infos unter: schloss-weesenstein.de

Mehr über die Weesensteiner Sagen, Mythen und Legenden könnt Ihr am Sonntag bei der Lichterführung erfahren. (Archivbild) © Steffen Füssel