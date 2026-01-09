 1.723

Mittendrin statt außen vor! SemperOpenairball setzt wieder ganz auf gute Laune

Während sich in der Oper knapp 2100 Gäste unter dem Motto "Film ab!" amüsieren, werden Tausende Gäste auch davor bestens unterhalten und kulinarisch versorgt.

Von Katrin Koch

Dresden - Es hängt nur noch am Wetter - Programm und Highlights des SemperOpenairballs stehen. Während sich in der Oper knapp 2100 Gäste unter dem Motto "Film ab!" amüsieren, werden Tausende Gäste am 6. Februar (ab 18 Uhr) auch vor der Oper bestens unterhalten und kulinarisch versorgt.

Tausende Luftballons werden auch in diesem Jahr vor der Semperoper in den Himmel aufsteigen.
Tausende Luftballons werden auch in diesem Jahr vor der Semperoper in den Himmel aufsteigen.  © Christian Juppe

Die Moderation der Open-Air-Nacht übernimmt Sachsens beliebtester Radio-Moderator Silvio Zschage (46) von MDR Radio Sachsen.

Seine Gäste auf der Bühne sind unter anderem Entertainer Wolfgang Lippert (73), alle drei Preisträger des SemperOpernballs - Schauspielerin Iris Berben (75, ZDF-Krimi "Rosa Roth"), Mezzosopranistin Valerie Eickhoff (29) und Schauspieler Christian Friedel (46, "Babylon Berlin").

Louis Philippson (22), Pianist und einer der erfolgreichsten Klassik-Influencer, wird zum Beispiel den Soundtrack aus "Fluch der Karibik" spielen.

Filmmusik mit Klassik verbinden auch die zwei Pianistinnen Jennifer Rüth (45) und Pauline Gropp (30) vom Duo "Queenz of Piano".

Preisträgerin Iris Berben (75) wird auch auf der Bühne des Openairballs zu sehen sein.
Preisträgerin Iris Berben (75) wird auch auf der Bühne des Openairballs zu sehen sein.  © imago/Future Image
Mezzosopranistin Valerie Eickhoff (29) wird als Preisträgerin auf der Openairball-Bühne interviewt.
Mezzosopranistin Valerie Eickhoff (29) wird als Preisträgerin auf der Openairball-Bühne interviewt.  © imago/Future Image
Radiomoderator Silvio Zschage (46) moderiert den SemperOpenairball.
Radiomoderator Silvio Zschage (46) moderiert den SemperOpenairball.  © imago images/Future Image
Wolfgang Lippert (73) und seine Frau Gesine sind Stammgäste auf dem Opernball.
Wolfgang Lippert (73) und seine Frau Gesine sind Stammgäste auf dem Opernball.  © imago/Future Image

Pianomusik beim SemperOpenairball

Die "Queenz of Piano" Pauline Gropp (30, l.) und Jennifer Rüthen (45) freuen sich auf den Ball.
Die "Queenz of Piano" Pauline Gropp (30, l.) und Jennifer Rüthen (45) freuen sich auf den Ball.  © Petra Hornig

"Wir mixen zum Beispiel Interstellar mit der Mondscheinsonate von Beethoven. Wegen des Wetters machen wir uns keine Gedanken. Unsere mobilen Spezialpianos haben ihre Feuertaufe in Island bestanden", lachen die beiden Musikerinnen.

Für alle anderen verteilt die Sparkasse rote Schals auf dem Platz. Mit einem Hintergedanken: "Wenn 75 Prozent der Gäste ein rotes Accessoire tragen, spenden wir 7500 Euro an die Kinderonkologie. Tragen alle Gäste Rot, runden wir auf 10.000 Euro auf", verspricht Joachim Hoof (69), Vorstandsvorsitzender der Ostsächsischen Sparkasse Dresden.

Rot sind auch die Ballons, die wieder mit Postkarten in den Himmel geschickt werden. Doch Sponsor Feldschlößchen hat sich nach Kritik im Vorjahr diesmal für 100-prozentig abbaubare Ballons aus Naturkautschuk entschieden.

Wie immer wird unter allen gefundenen und eingeschickten Karten eine gezogen, deren Absender und Finder samt Begleitperson zum SemperOpernball 2027 eingeladen werden.

In diesem Jahr tanzt eine Lehrerin aus Magdeburg auf dem Ball, denn die Karte einer Dresdnerin hatte gut 260 Kilometer gen Norden zurückgelegt.

Titelfoto: Montage: Christian Juppe, Petra Hornig

