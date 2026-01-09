Mittendrin statt außen vor! SemperOpenairball setzt wieder ganz auf gute Laune

Während sich in der Oper knapp 2100 Gäste unter dem Motto "Film ab!" amüsieren, werden Tausende Gäste auch davor bestens unterhalten und kulinarisch versorgt.

Von Katrin Koch

Dresden - Es hängt nur noch am Wetter - Programm und Highlights des SemperOpenairballs stehen. Während sich in der Oper knapp 2100 Gäste unter dem Motto "Film ab!" amüsieren, werden Tausende Gäste am 6. Februar (ab 18 Uhr) auch vor der Oper bestens unterhalten und kulinarisch versorgt.

Tausende Luftballons werden auch in diesem Jahr vor der Semperoper in den Himmel aufsteigen. © Christian Juppe Die Moderation der Open-Air-Nacht übernimmt Sachsens beliebtester Radio-Moderator Silvio Zschage (46) von MDR Radio Sachsen. Seine Gäste auf der Bühne sind unter anderem Entertainer Wolfgang Lippert (73), alle drei Preisträger des SemperOpernballs - Schauspielerin Iris Berben (75, ZDF-Krimi "Rosa Roth"), Mezzosopranistin Valerie Eickhoff (29) und Schauspieler Christian Friedel (46, "Babylon Berlin"). Louis Philippson (22), Pianist und einer der erfolgreichsten Klassik-Influencer, wird zum Beispiel den Soundtrack aus "Fluch der Karibik" spielen. Dresden Dresdner Raubkatzen im Baby-Glück: So süß ist der kleine Karakal "Karlos" Filmmusik mit Klassik verbinden auch die zwei Pianistinnen Jennifer Rüth (45) und Pauline Gropp (30) vom Duo "Queenz of Piano".

Preisträgerin Iris Berben (75) wird auch auf der Bühne des Openairballs zu sehen sein. © imago/Future Image

Mezzosopranistin Valerie Eickhoff (29) wird als Preisträgerin auf der Openairball-Bühne interviewt. © imago/Future Image

Radiomoderator Silvio Zschage (46) moderiert den SemperOpenairball. © imago images/Future Image

Wolfgang Lippert (73) und seine Frau Gesine sind Stammgäste auf dem Opernball. © imago/Future Image

Pianomusik beim SemperOpenairball