Mittendrin statt außen vor! SemperOpenairball setzt wieder ganz auf gute Laune
Dresden - Es hängt nur noch am Wetter - Programm und Highlights des SemperOpenairballs stehen. Während sich in der Oper knapp 2100 Gäste unter dem Motto "Film ab!" amüsieren, werden Tausende Gäste am 6. Februar (ab 18 Uhr) auch vor der Oper bestens unterhalten und kulinarisch versorgt.
Die Moderation der Open-Air-Nacht übernimmt Sachsens beliebtester Radio-Moderator Silvio Zschage (46) von MDR Radio Sachsen.
Seine Gäste auf der Bühne sind unter anderem Entertainer Wolfgang Lippert (73), alle drei Preisträger des SemperOpernballs - Schauspielerin Iris Berben (75, ZDF-Krimi "Rosa Roth"), Mezzosopranistin Valerie Eickhoff (29) und Schauspieler Christian Friedel (46, "Babylon Berlin").
Louis Philippson (22), Pianist und einer der erfolgreichsten Klassik-Influencer, wird zum Beispiel den Soundtrack aus "Fluch der Karibik" spielen.
Filmmusik mit Klassik verbinden auch die zwei Pianistinnen Jennifer Rüth (45) und Pauline Gropp (30) vom Duo "Queenz of Piano".
Pianomusik beim SemperOpenairball
"Wir mixen zum Beispiel Interstellar mit der Mondscheinsonate von Beethoven. Wegen des Wetters machen wir uns keine Gedanken. Unsere mobilen Spezialpianos haben ihre Feuertaufe in Island bestanden", lachen die beiden Musikerinnen.
Für alle anderen verteilt die Sparkasse rote Schals auf dem Platz. Mit einem Hintergedanken: "Wenn 75 Prozent der Gäste ein rotes Accessoire tragen, spenden wir 7500 Euro an die Kinderonkologie. Tragen alle Gäste Rot, runden wir auf 10.000 Euro auf", verspricht Joachim Hoof (69), Vorstandsvorsitzender der Ostsächsischen Sparkasse Dresden.
Rot sind auch die Ballons, die wieder mit Postkarten in den Himmel geschickt werden. Doch Sponsor Feldschlößchen hat sich nach Kritik im Vorjahr diesmal für 100-prozentig abbaubare Ballons aus Naturkautschuk entschieden.
Wie immer wird unter allen gefundenen und eingeschickten Karten eine gezogen, deren Absender und Finder samt Begleitperson zum SemperOpernball 2027 eingeladen werden.
In diesem Jahr tanzt eine Lehrerin aus Magdeburg auf dem Ball, denn die Karte einer Dresdnerin hatte gut 260 Kilometer gen Norden zurückgelegt.
Titelfoto: Montage: Christian Juppe, Petra Hornig