Mit Handy am Steuer erwischt oder zu schnell? "Blitzanwalt" sagt Bußgeldern den Kampf an

Dresden - Geblitzt und zugenäht: Wer sich im Straßenverkehr einen Fehltritt erlaubt, landet früher oder später oft bei ihm – Dr. Michael Bürger (55). Der Dresdner Rechtsanwalt hat sich vor vielen Jahren ganz dem Verkehrsrecht verschrieben und wurde in den letzten Monaten vor allem unter seinem Pseudonym " Blitzanwalt " bekannt.

Das Klientel von Dr. Michael Bürger (55) ist genauso vielfältig, wie der Straßenverkehr selbst - vom Familienvater bis hin zum Profi-Trainer. © Eric Münch

Nach der erweiterten Oberschule in Limbach-Oberfrohna (Zwickau) träumte der heute 55-Jährige eigentlich von einer Karriere in der Medizintechnik. Doch es kam anders. "Das Leben nahm seinen Lauf und so rückte schlussendlich die Justiz in den Vordergrund", erklärt Bürger gegenüber TAG24.

Er paukte, wühlte sich durch zahlreiche Lehrbücher und beendete schließlich vor über zwei Jahrzehnten erfolgreich seine juristische Ausbildung. Doch was reizte ihn schlussendlich daran, sich für eine so spezielle Fachrichtung zu entscheiden?

Für den 55-Jährigen liegt die Antwort auf der Straße: "Die meisten Delikte geschehen im Verkehr – von fahrlässiger Körperverletzung über Fahren ohne Fahrerlaubnis bis hin zur Trunkenheit am Steuer."

Mittlerweile betreut Bürger fast 600 Mandanten - ein Highlight für den Anwalt. "Jeder Mensch kommt mit einer ganz eignen Geschichte zu mir." Besonders häufig würden in diesem Zusammenhang "Geschwindigkeitsüberschreitungen, Rotlichtverstöße und Handyverstöße am Steuer" auf seinem Schreibtisch landen.

Dabei sieht der erfahrener Anwalt die Ursache für solche Fehltritte im Straßenverkehr oft in ganz alltäglichen Situationen. "Wer kennt es nicht? Man fährt auf der Autobahn durch eine Baustelle mit 80 Kilometer die Stunde und plötzlich drängelt ein Lkw von hinten - da kann es schnell zu einer Geschwindigkeitsüberschreitung kommen."

Gleichzeitig warnt er vor den sogenannten "Blitzer-Apps". Wird man bei der Nutzung erwischt, drohen satte 100 Euro Strafe sowie ein Punkt in Flensburg.