Verschrottung entgangen: Dresdner Schiffherberge bekommt neuen Besitzer

Dresden - Glück im Unglück: Das ehemalige CVJM-Schiff im Neustädter Hafen ( Dresden ) bekommt kurz vor der Verschrottung doch noch eine Zukunft. Fast fünf Monate nach dem Betriebsende steht nun fest, wer das Ruder übernimmt - die benachbarte "Schiffsherberge Pöppelmann".

Die Zukunft des ehemaligen CVJM-Schiffs ist vorerst gesichert - es wird nicht verschrottet. © CVJM Sachsen

"Wir sind überglücklich, einen Nachfolger für den Betrieb auf unserem Schiff gefunden zu haben", betont der Geschäftsführer des CVJM Sachsen Andreas Frey.

Ganz besonders freue er sich darüber, dass der schwimmende Riese bleiben darf: "Damit entgeht das Schiff auch einer Verschrottung, die wir als letzte Option in Betracht ziehen mussten".

Ende letzten Jahres musste der Betrieb nach mehr als 26 Jahren eingestellt werden. Dabei ging es dem ehemaligen Besitzer vor allem um die wirtschaftlichen Folgen. "Das Schiff hätte in absehbarer Zeit auf die Werft gemusst, und damit standen größere Kosten und organisatorische Herausforderungen im Raum."

Nach intensiver Prüfung habe sich der Verband entscheiden müssen, ob er den Betrieb verantwortungsvoll weiterführen könne. "Am Ende war klar: Für uns als CVJM Sachsen ist das leider nicht mehr tragfähig."

Besonders der Zeitdruck machte die Situation so kompliziert - bis Mitte September 2026 hätte das Urteil feststehen müssen.