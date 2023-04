Extrahalt für Fern- und Regio-Züge: Ab Dresden ohne Umstieg zur Leipziger Buchmesse

Dresden - Anlässlich der bis Sonntag stattfindenden Leipziger Buchmesse 2023 halten am Wochenende zahlreiche Fernzüge zusätzlich in Leipzig Messe. DB Regio wird zudem einen Sonderzug einsetzen.

Ausgewählte Fern- und Regionalzüge halten am Samstag und Sonntag zusätzlich an der Leipziger Messe. (Symbolfotos) © Montage: Jens Wolf/dpa, Martin Förster dpa/lbn

So fährt der "Bücherwurm" am morgigen Samstag sowie Sonntag als zusätzlicher Regionalexpress. Start ist jeweils um 8.22 Uhr ab dem Dresdner Hauptbahnhof, die Ankunft wurde gegen 10.04 Uhr im Fahrplan hinterlegt.

Die Rückfahrt erfolgt an beiden Tagen jeweils ab der Leipziger Messe um 17.46 Uhr mit Ankunft in Dresden um 19.18 Uhr. Der Sonderzug hält im Gegensatz zum RE 50 nicht an allen gewohnten Stationen, sondern nur in Dresden-Mitte, Dresden-Neustadt, Coswig, Priestewitz, Riesa, Oschatz und Wurzen.

Zudem werden auch ausgewählte ICE- und IC-Züge der Deutschen Bahn an der Messe stoppen. Dies betrifft vor allem Fahrten am Vormittag ab Dresden und Verbindungen am Nachmittag ab Leipzig. Sie sind in der Verbindungsauskunft auf bahn.de hinterlegt.