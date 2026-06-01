Mitten im morgendlichen Berufsverkehr: Ampel-Ausfälle in Dresden

Dresden - Mitten im morgendlichen Berufsverkehr versagten am Montagvormittag gleich mehrere Ampeln in Dresden.

An der Kreuzung Ammonstraße/Freiberger Straße sind am Morgen die Ampelanlagen ausgefallen. © Max L.

Gegen 9.30 Uhr fiel die Anlage an der Kreuzung Ammonstraße/Freiberger Straße in der Wilsdruffer Vorstadt aus. Vom Ausfall war nicht nur der Autoverkehr betroffen, sondern auch die Straßenbahnlinien 7 und 12 und die Buslinie 62.

Wie die Polizeidirektion Dresden auf TAG24-Anfrage erklärt, funktionieren auch Ampeln an der Bremer Straße und Schäferstraße aktuell nicht.

Die Verkehrsleitzentrale sei informiert und würde sich um die Ausfälle kümmern, so der Sprecher der Polizei. Dass Beamte die Regelung des Verkehrs in den betroffenen Bereichen übernehmen, sei aber nicht vonnöten, die Verkehrsteilnehmer sollen sich nach den Verkehrsschildern richten.