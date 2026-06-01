Nächster Erfolg für Gesangstalent Levy (13)
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Dresden - Er ist Gymnasiast am Kreuzgymnasium, singt aber nicht im weltberühmten Kreuzchor. Dennoch geht Levy Müller (13) seinen musikalischen Weg mit Erfolg.
Im März gewann er den Landeswettbewerb "Jugend musiziert" (Kategorie Gesang) in Zwickau. Im April schaffte es Levy bis ins Finale der Sat.1-Show "The Voice Kids".
Am Freitag sahnte er eine weitere Auszeichnung ab: Auch beim Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" in Regensburg überzeugte der junge Dresdner und sang sich in der Altersgruppe III auf den zweiten Platz.
Herzlichen Glückwunsch! Auch an Gesangslehrerin Katrin Pehla-Döring von der Evangelischen Musizierschule Dresden, die Levy seit knapp drei Jahren unterrichtet.
Titelfoto: privat