Nächster Erfolg für Gesangstalent Levy (13)

Dresden - Er ist Gymnasiast am Kreuzgymnasium, singt aber nicht im weltberühmten Kreuzchor. Dennoch geht Levy Müller (13) seinen musikalischen Weg mit Erfolg.

Klavierbegleiter Clemens Weinhold und Gesangslehrerin Katrin Pehla-Döring freuen sich mit dem 13-jährigen Levy über seinen Erfolg. © privat

Im März gewann er den Landeswettbewerb "Jugend musiziert" (Kategorie Gesang) in Zwickau. Im April schaffte es Levy bis ins Finale der Sat.1-Show "The Voice Kids".

Am Freitag sahnte er eine weitere Auszeichnung ab: Auch beim Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" in Regensburg überzeugte der junge Dresdner und sang sich in der Altersgruppe III auf den zweiten Platz.