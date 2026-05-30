CSD Dresden legt Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht ein! Star-DJ soll auftreten

Dresden - Der CSD Dresden ist seit Langem eines der größten Straßenfeste in Sachsen . Doch in diesem Jahr stand er bislang unter keinem guten Stern. Die Organisatoren rechnen trotzdem damit, dass die wichtige Veranstaltung für queere Menschen und ihre Unterstützer stattfinden wird – und haben einiges geplant.

Der CSD Dresden findet in diesem Jahr zum 33. Mal statt. © DPA/Robert Michael

Die Landesdirektion Dresden und das Verwaltungsgericht hatten dem politischen Straßenfest abgesprochen, eine genehmigungsfreie Versammlung zu sein – es drohten horrende Kosten sowie damit einhergehend gar eine Absage.

Das Rathaus um OB Dirk Hilbert (54, FDP) kündigte Unterstützung an. Marc Dietzschkau vom CSD Dresden betonte am Wochenende gegenüber TAG24: "Wir gehen davon aus, dass die Landeshauptstadt Dresden nicht für eine CSD-Absage verantwortlich sein möchte."

Man habe mittlerweile Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts eingereicht. Außerdem sei bei der Landeshauptstadt eine konkretisierte Versammlung für Donnerstag, Freitag und Samstag (4., 5. und 6. Juni) angezeigt worden.

Nun rechnen die Organisatoren damit, dass der CSD durch die "konkretisierte Anmeldung" im gewohnten Umfang stattfinden wird – als Mischung aus Straßenfest und politischer Veranstaltung.

Ronald Zenker, Vorstandssprecher des CSD Dresden e.V., erklärte dazu: "Der Christopher Street Day war nie einfach nur Unterhaltung. Pride beginnt mit Protest, mit Sichtbarkeit und mit dem Einsatz für gleiche Rechte und gesellschaftliche Teilhabe. Sichtbarkeit einer Minderheit ist politisch – gerade in Zeiten, in denen queere Menschen wieder verstärkt Anfeindungen erleben. Deshalb bleibt der CSD ein Ort für Demokratie, Solidarität und eine offene Gesellschaft."