Musik im Dresdner Zoo: Das Dixieland-Festival startet wieder!

Dresden - Zwischen Glücksrädern und Bierwagen: Das Dixieland-Festival ist wieder in der Stadt!

Auch "Micha Winklers Hot Jazz Band" stimmte auf die Festival-Woche ein. © Norbert Neumann

Zum Familienfest am heutigen Sonntag feierten die Dresdner den Auftakt ihres beliebten Volksfestes im Zoo.



Auf zwei Bühnen - am Streichelgehege und dem Afrikahaus - begrüßten altbekannte Gesichter wie die "Blue Wonder Jazzband" und "The Dixie Hot Licks" aus Tschechien Hunderte Gäste.

Damit ist das 51. Internationale Dixieland-Festival eingeläutet. Swing- und Jazz-Freunde können sich aber noch bis nächsten Sonntag auf zahlreiche Höhepunkte in Elbflorenz freuen.