Flaschen nach Jahrzehnten aufgetaucht: Woher stammt der Weinschatz aus dem Wald?

Dresden - Mülllager? Außenposten? Drogenversteck? Carlotta Grabowski (21) war mit ihrem Freund Adrian auf dem Weg zur Pferdekoppel, als ihr eine Ecke Plastik am Wegesrand auffiel. "Wir haben noch Witze gemacht, dass wir gleich 'ne Leiche finden", sagte sie zu TAG24. Doch der tatsächliche Fund ist noch mysteriöser .

Reitlehrerin Carlotta Grabowski (21, r.) und Schülerin Magdalena Seiler (14) am Fundort des mysteriösen Wein- und Lebensmittel-Depots. Wer hat hier in den 1990er-Jahren die Sachen versteckt - und warum? © Norbert Neumann

Eigentlich reitet sie schon ihr Leben lang. Carlotta hat seit Jahren einen Trainerschein zur Reitausbildung, gründet gerade ihre eigene Reitschule. Schon jetzt stehen die Pferdemädchen Schlange beim "Reitverein Dresden Süd".



In der Früh und am Abend trabt die junge Frau mit elf Pferden den Nöthnitzgrund auf und ab. In laueren Sommernächten ist die Koppel fernab des Siedlungsrands viel pferdefreundlicher, sagt Carlotta. Doch die Montagsdämmerung der vergangenen Woche hielt eine Überraschung parat.

Sechs Schritte in den Wald hinein zog Adrian an der Plasteecke. Das Pärchen fand zwar keinen Toten, dafür gut 20 "Alkoholleichen". Erst mit den Händen, später mit dem Spaten gruben sie eingeschweißte Weißweinflaschen aus.

Das älteste Exemplar: Bernkasteler Kurfürstlay, Riesling von 1983. An jüngeren Tropfen klebten Konsum-Preisschilder mit D-Mark-Aufdruck.