Nach Begrünungs-Aktion in Loschwitz: Jetzt gibt es weniger Parkplätze

Loschwitz (Dresden) - Frisches Grün für den Weißen Hirsch! Nachdem Anwohner gegen Baumfällungen auf der Wolfshügelstraße ( Dresden -Loschwitz) protestiert hatten, wurde aufgeforstet – zulasten der Parkplätze.

Sieben Hopfenbuchen verknappen den Parkraum auf der Wolfshügelstraße. © Thomas Türpe

Seit Neuestem zieren sieben junge Hopfenbuchen den Abschnitt zwischen Küntzelmannstraße und Collenbuschstraße. Kostenpunkt: über 100.000 Euro! In den vergangenen Jahren waren immer wieder Bäume im Viertel gefällt worden, Anwohner starteten eine Petition.

"Es ist nicht nachzuvollziehen, warum gerade das gerühmte grüne Villenviertel Weißer Hirsch zunehmend 'entgrünt' wird", kritisierten sie.

Daraufhin wurde die Stadtverwaltung tätig, prüfte Baumstandorte, trieb Fördermittel auf – damit wird der Großteil der neuen Gewächse bezahlt, informiert sie auf Anfrage von Stadtrat Thomas Ladzinski (37, AfD). Auch die Collenbuschstraße bekam neue Bäume.