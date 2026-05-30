CSD-Schlappe vor Gericht: So will die Stadt dem queeren Straßenfest helfen

Dresden - Die Organisatoren des diesjährigen Christopher Street Day (CSD) in Dresden sind mit ihrem Eilantrag, das Straßenfest als Versammlung einstufen zu lassen, vorm Verwaltungsgericht gescheitert . Die Veranstaltung droht auszufallen. Nun kündigte die Stadt an, den CSD unterstützen zu wollen.

Der Dresdner CSD im vergangenen Jahr. © Eric Münch

Der 33. Dresdner Christopher Street Day soll eigentlich kommende Woche stattfinden. Doch bei dem Fest handelt es sich laut Verwaltungsgericht nicht um eine genehmigungsfreie Versammlung. Vielmehr sei die Veranstaltung auf dem Altmarkt eher ein Fest, "das durch kommerzielle und insbesondere gastronomische Angebote geprägt sei".

Zuvor hatte die Landesdirektion Dresden verfügt, dass der CSD Dresden nicht in Gänze als Versammlung eingestuft wird. Die Organisatoren kündigten danach an, dass das wichtige Event der LGBTQ+-Community unter diesen Umständen nicht stattfinden könne, da bei einer Einstufung als Veranstaltung der Veranstalter die Kosten für Sicherheit, Infrastruktur und Reinigung in vollem Umfang tragen muss.

Doch soweit will es das Dresdner Rathaus nicht kommen lassen - und kündigte Hilfe an. "Der CSD gehört mit seinem so wichtigen Anliegen der Gleichstellung queerer Menschen zu Dresden wie die Frauenkirche", betonte OB Dirk Hilbert (54, FDP) am Freitag.

Die Stadtverwaltung werde auch unabhängig von der Rechtsform ihr Mögliches tun, "damit das politische Straßenfest auch in diesem Jahr stattfinden kann".