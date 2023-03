Nerven aus Stahl! Mutiger Fahrlehrer fängt Teenie-Rowdy

Der Ukrainer war in einen Mercedes gekracht, wollte anschließend zu Fuß flüchten. Die Fahrschülerin fuhr rechts an, setzte vorbildlich den Warnblinker und der Lehrer lief zur Unfallstelle.

Als sich der mutmaßliche Teenie-Schleuser Serhii S. (17) am Dienstag seine Verfolgungsjagd durch Dresden lieferte, war Stefan Witzmann (36) vom "VerkehrsCampus Merkert" gerade mit einer Schülerin unterwegs. Am Ende schnappte ausgerechnet er den Verkehrsrowdy.

Kein leichtes Unterfangen: Die Hatz ging über Mauern und Zäune in ein Gartengrundstück: "Als ich ihn hatte, waren wir beide außer Puste", sagt der Fahrlehrer. "Ich drückte ihn zu Boden, er deutete mit den Fingern eine Pistole am Kopf an. Keine Ahnung, was er damit sagen wollte."

Wenig später nahm die Polizei dann Serhii S. mit, mittlerweile sitzt er in U-Haft. Die Ermittlungen dauern an.