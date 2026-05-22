22.05.2026 08:59 Neue Frühchen-Station in der Dresdner Uniklinik: Hier können Eltern näher an ihren Babys sein

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Im Universitätsklinikum Dresden können Eltern von Frühchen jetzt noch näher bei ihren Babys sein.

Von Benjamin Schön

Dresden - Im Universitätsklinikum Dresden können Eltern von Frühchen jetzt noch näher bei ihren Babys sein. Die neue Station soll für mehr Nähe und bessere Entwicklung sorgen. © UKDD Mit der Neueröffnung der Station KIK-S6 entstanden sieben sogenannte Rooming-in-Zimmer, in denen Eltern gemeinsam mit ihren Kindern wohnen und sie rund um die Uhr begleiten können. Ergänzt wird das neue Angebot durch ein speziell eingerichtetes "Interaktionszimmer", in dem Eltern mithilfe von Videoanalysen lernen, die Signale ihrer Kinder besser zu verstehen. "Frühgeborene senden andere Signale als reifgeborene Babys", erklärt Josephin Jahnke vom Dresdner FamilieNetz. "Wir können Eltern hier gezielt in der Interaktion mit ihrem Kind begleiten."

Titelfoto: UKDD