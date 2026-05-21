Festspielhaus Hellerau sucht neuen Gastronomen

Dresden - Das Festspielhaus Hellerau sucht zum 1. August einen Wirt! Das Europäische Zentrum der Künste hält nach einem engagierten Betreiber Ausschau, der ein gastronomisches Konzept entwickelt und die besondere Atmosphäre des historischen Standorts kulinarisch erlebbar macht.

Das über 100-jährige Festspielhaus in Hellerau sucht einen engagierten Gastronomen. © imago images/ddbd

Zu "bespielen" ist das Restaurant im Ostflügel (60 Plätze), das Bistro im 1911 erbauten Festspielhaus sowie die gastronomische Versorgung des gesamten Areals – einschließlich der Tresen in den Foyers bei Veranstaltungen.

Interessenten können sich in zwei Varianten bewerben: für die gastronomische Versorgung im Festspielhaus mit Bar- und Speisenangebot bei Veranstaltungen sowie einer Mittagsversorgung.

Oder für den vollständigen Betrieb inklusive des Restaurants im Ostflügel.

Mit rund 150 großen Veranstaltungen und bis zu 200 kleineren Formaten jährlich zieht Hellerau ein vielfältiges Publikum an.