Unfallstatistik: So oft hat es im Vorjahr auf Dresdens Straßen gekracht

Dresden - Auf den Straßen von Sachsens Landeshauptstadt war es im vergangenen Jahr etwas sicherer: 12.609 Mal krachte es in Dresden 2025. Im Vorjahr waren es noch 12.857 Unfälle. Auch die Zahl der Schwerverletzten ging von 368 auf 338, die der Leichtverletzten von 2271 auf 2198 Personen zurück. Doch leider starben mit sieben Personen genauso viele Menschen wie schon 2024.

Am 14. Januar 2025 überfuhr eine Frau (29) einen Fußgänger (†56) in der Dresdner Straße. © Roland Halkasch

Kurz nach 17.30 Uhr am 14. Januar 2025 endete das Leben von Rainer-Uwe M. (†56) in der Dresdner Straße: Er war dort betrunken von einer Frau (39) unter Crystal angefahren worden, überlebte den Crash nicht. Es war einer der sieben Unfälle, die ein Menschenleben forderten und auch einer, bei dem Drogen im Spiel waren.

Davon gab es in Dresden 224, die meisten mit 171 ausschließlich unter Alkohol. Ein leichter Rückgang im Vergleich zu 2024, wo es 260 berauschte Unfälle gab.

"Die landesweite Entwicklung bei Verkehrsunfällen unter Drogeneinfluss zeigt eine steigende Tendenz", warnt Polizeipräsident Lutz Rodig (62). "Die Polizeidirektion Dresden wird diesem Phänomen mit einer weiteren Stärkung der Drogenerkennung im Straßenverkehr begegnen."