Neuer Store zieht in die Altmarkt-Galerie: Darauf können sich Besucher freuen
Dresden - Frischer Wind in der Altmarkt-Galerie: Das Label "NZA New Zealand Auckland" bringt ab sofort neue Männermode nach Dresden.
Pünktlich zur Eröffnung am Donnerstag erwartet die Kunden ein vielfältiges Sortiment an lässigen Shorts, Hemden im "Casual-Style" sowie legeren Jacken und Pullovern.
"Unser Angebot richtet sich an Männer jeden Alters", betont Ladeninhaber Simon Bartilucci (38). Auch bei der Größenauswahl gibt sich das Label vielseitig: Von S bis 4XL ist alles dabei.
"Das Besondere sind die leuchtenden Farben unserer Outfits", schwärmt Mitarbeiterin Verena Müller (52). Ziel sei es, dass Modebegeisterte jeden Alters hier ihr neues Lieblingsstück finden.
Zur Feier des Tages hat sich das Team etwas ganz Spezielles für die Besucher überlegt: Bei einem Einkauf ab 149,99 Euro erhalten die Kunden ein exklusives Parfüm im Wert von 39,99 Euro als Geschenk dazu (solange der Vorrat reicht).
Geöffnet ist das Geschäft montags bis samstags von 10 bis 20 Uhr.
Titelfoto: Steffen Füssel