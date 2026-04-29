Neuer Store zieht in die Altmarkt-Galerie: Darauf können sich Besucher freuen

Dresden - Frischer Wind in der Altmarkt-Galerie: Das Label "NZA New Zealand Auckland" bringt ab sofort neue Männermode nach Dresden .

Der Inhaber Simon Bartilucci (38) brennt bereits darauf, die Türen seines neuen Stores endlich für die Kunden zu öffnen. © Steffen Füssel

Pünktlich zur Eröffnung am Donnerstag erwartet die Kunden ein vielfältiges Sortiment an lässigen Shorts, Hemden im "Casual-Style" sowie legeren Jacken und Pullovern.

"Unser Angebot richtet sich an Männer jeden Alters", betont Ladeninhaber Simon Bartilucci (38). Auch bei der Größenauswahl gibt sich das Label vielseitig: Von S bis 4XL ist alles dabei.

"Das Besondere sind die leuchtenden Farben unserer Outfits", schwärmt Mitarbeiterin Verena Müller (52). Ziel sei es, dass Modebegeisterte jeden Alters hier ihr neues Lieblingsstück finden.