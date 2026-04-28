Trotz voller Belegung: Weitere Kita soll dichtgemacht werden

Meißen - Aufgrund der stetig sinkenden Geburtenrate bleiben in vielen sächsischen Kitas die Plätze leer. Die Folge: Schließungen über Schließungen. Doch was passiert mit Kindergärten, die sich vor Kindern kaum retten können? Trotz ungebrochener Nachfrage plant die Stadt Meißen, die Kita "Meißner Spatzen" schließen zu lassen.

Eigentlich voll ausgelastet: Der Kindergarten "Meißner Spatzen" kämpft derzeit gegen eine geplante Schließung an. © Petra Hornig

Für das Deutsche Rote Kreuz als Träger kam die Entscheidung aus heiterem Himmel. "Wir erfuhren, dass die Stadt die Einrichtung im kommenden Jahr schließen will", berichtet DRK-Sprecher Mattes Brähmig. Aber: Die Kita wird gebraucht.

Auf Nachfrage verwies die Stadt auf die sinkenden Geburtenzahlen sowie freien Kapazitäten anderer örtlichen Einrichtungen. Aus DRK-Sicht greift diese Betrachtung zu kurz. "Für eine so weitreichende Entscheidung braucht es maximale Transparenz und nachvollziehbare Kriterien", so Frank Sipply, Geschäftsführer des DRK.

Doch nicht nur das: Bereits Ende vergangenen Jahres hatten sich freie Träger und die Stadt auf eine Auslastungsquote von 80 Prozent geeinigt, um drohende Schließungen zu vermeiden.

"Vor diesem Hintergrund ist es völlig unverständlich, warum nun ausgerechnet eine Einrichtung mit hundertprozentiger Auslastung schließen soll", erklärt Kita-Chefin Cornelia Funke.