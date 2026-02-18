 709

Neues Abfallkonzept setzt auf die Blaue Tonne: Verabschiedet sich Dresden vom Papiercontainer?

In Dresden könnten schon bald alle Papiercontainer verschwinden. Das Rathaus setzt in einem neuen Abfallkonzept auf die Blaue Tonne.

Von Karoline Bernhardt

Dresden - Verschwinden bald alle Altpapiercontainer aus dem Stadtbild? Das Rathaus will, dass Papiermüll künftig nur noch in Blauen Tonnen oder auf dem Wertstoffhof entsorgt wird. Auf der Hechtstraße werden jetzt Fakten geschaffen. Doch es gibt Widerstand aus dem Stadtrat.

Das neue Abfallwirtschaftskonzept von Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (60, Grüne) steht unter Beschuss.
Das neue Abfallwirtschaftskonzept von Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (60, Grüne) steht unter Beschuss.  © Steffen Füssel

In Dresden stehen etwa 300 Altpapiercontainer - im März soll der Stadtrat ein "Abfallwirtschaftskonzept" beschließen, das sie bis 2030 aus dem Stadtbild verbannt. Das unter Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (60, Grüne) ausgearbeitete Konzept nennt Vermüllung an den Containern, hohe Kosten und mangelhafte Mülltrennung als Gründe.

Schon jetzt verschwinden die Container klammheimlich von den Straßen! Etwa von der Hechtstraße in der Neustadt, wo Zettel über den geplanten ersatzlosen Wegfall informieren.

Werde eine Containeranlage neu eingerichtet oder getauscht, erfolge die Planung "immer ohne Altpapier", heißt es auf TAG24-Anfrage. Dabei sind Altpapiercontainer oft ein Segen für Anwohner. Wer Großkartons wegschmeißen will, muss sonst die Blaue Tonne verstopfen oder zum Wertstoffhof gurken.

Dresden: Goldener Adler "landet" auf der Villa Kolbe
Dresden Goldener Adler "landet" auf der Villa Kolbe

"Nach Wegfall der Container würde es weiter Ablagerungen geben, nur noch in größerer Menge. Das Stadtbild würde sich dadurch sicher nicht verschönern", kritisiert Stadtrat Veit Böhm (60, CDU) die Verwaltung.

Sogar Grünen-Stadtrat Wolfgang Deppe (70) hält am Status quo fest: "Man will ja auch mal größere Kartons loswerden. Das System mit den Containern funktioniert."

Die Entsorgung von Papiermüll im Container ist oft bequem.
Die Entsorgung von Papiermüll im Container ist oft bequem.  © Norbert Neumann
CDU-Stadtrat Veit Böhm (60) hält nichts von der Verwaltungsidee.
CDU-Stadtrat Veit Böhm (60) hält nichts von der Verwaltungsidee.  © Thomas Türpe

Stadtrat entscheidet im März über die Papiercontainer

Bei Altpapier setzt das Rathaus zukünftig auf die Blaue Tonne.
Bei Altpapier setzt das Rathaus zukünftig auf die Blaue Tonne.  © IMAGO/Michael Gstettenbauer

Beide Stadträte sind Mitglieder im Umweltausschuss - der hat schon gegen die Abschaffung Stellung bezogen, die Stadtratsentscheidung soll im März fallen.

SPD-Stadträtin Julia Hartl (40): "Es kann nicht sein, dass die Verwaltung Fakten schafft, bevor der Stadtrat überhaupt über das Konzept entschieden hat."

Doch auf Nachfrage betont das Rathaus wieder die Nachteile von Containern. Dort würde mehr Pappe statt Papier eingeworfen, das sei ein Kostenfaktor. "Zudem sind Standplätze, an denen neben Glas auch Altpapier eingeworfen werden kann, häufiger und von größeren Mengen illegaler Ablagerungen betroffen."

Schon im März sollen Altpapiercontainer von der Hechtstraße verschwinden.
Schon im März sollen Altpapiercontainer von der Hechtstraße verschwinden.  © Norbert Neumann

Bundesweit werde Altpapier überwiegend in Blauen Tonnen statt in Containern entsorgt. Ob der Gang zum Papiercontainer auch in Dresden bald Geschichte sein wird?

Titelfoto: Bildmontage: IMAGO/Michael Gstettenbauer / Norbert Neumann

Mehr zum Thema Dresden: