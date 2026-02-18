Neues Abfallkonzept setzt auf die Blaue Tonne: Verabschiedet sich Dresden vom Papiercontainer?
Dresden - Verschwinden bald alle Altpapiercontainer aus dem Stadtbild? Das Rathaus will, dass Papiermüll künftig nur noch in Blauen Tonnen oder auf dem Wertstoffhof entsorgt wird. Auf der Hechtstraße werden jetzt Fakten geschaffen. Doch es gibt Widerstand aus dem Stadtrat.
In Dresden stehen etwa 300 Altpapiercontainer - im März soll der Stadtrat ein "Abfallwirtschaftskonzept" beschließen, das sie bis 2030 aus dem Stadtbild verbannt. Das unter Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (60, Grüne) ausgearbeitete Konzept nennt Vermüllung an den Containern, hohe Kosten und mangelhafte Mülltrennung als Gründe.
Schon jetzt verschwinden die Container klammheimlich von den Straßen! Etwa von der Hechtstraße in der Neustadt, wo Zettel über den geplanten ersatzlosen Wegfall informieren.
Werde eine Containeranlage neu eingerichtet oder getauscht, erfolge die Planung "immer ohne Altpapier", heißt es auf TAG24-Anfrage. Dabei sind Altpapiercontainer oft ein Segen für Anwohner. Wer Großkartons wegschmeißen will, muss sonst die Blaue Tonne verstopfen oder zum Wertstoffhof gurken.
"Nach Wegfall der Container würde es weiter Ablagerungen geben, nur noch in größerer Menge. Das Stadtbild würde sich dadurch sicher nicht verschönern", kritisiert Stadtrat Veit Böhm (60, CDU) die Verwaltung.
Sogar Grünen-Stadtrat Wolfgang Deppe (70) hält am Status quo fest: "Man will ja auch mal größere Kartons loswerden. Das System mit den Containern funktioniert."
Stadtrat entscheidet im März über die Papiercontainer
Beide Stadträte sind Mitglieder im Umweltausschuss - der hat schon gegen die Abschaffung Stellung bezogen, die Stadtratsentscheidung soll im März fallen.
SPD-Stadträtin Julia Hartl (40): "Es kann nicht sein, dass die Verwaltung Fakten schafft, bevor der Stadtrat überhaupt über das Konzept entschieden hat."
Doch auf Nachfrage betont das Rathaus wieder die Nachteile von Containern. Dort würde mehr Pappe statt Papier eingeworfen, das sei ein Kostenfaktor. "Zudem sind Standplätze, an denen neben Glas auch Altpapier eingeworfen werden kann, häufiger und von größeren Mengen illegaler Ablagerungen betroffen."
Bundesweit werde Altpapier überwiegend in Blauen Tonnen statt in Containern entsorgt. Ob der Gang zum Papiercontainer auch in Dresden bald Geschichte sein wird?
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO/Michael Gstettenbauer / Norbert Neumann