Von den eigenen Kollegen angezeigt: Hauptkommissar wegen Körperverletzung vor Gericht

Dresden - Der Druck war enorm, die Nerven lagen blank und dann passierte, was nicht passieren darf: Polizist Daniel M. (49) schlug laut Anklage zwei Jugendliche (damals 17). Nun ist der Prozess gegen den suspendierten Kriminalhauptkommissar am Amtsgericht Dresden .

Hauptkommissar Daniel M. (49) ist seit den Vorfällen im Oktober 2022 im Innendienst. © Peter Schulze

Seinerzeit war die Polizei fast täglich im Umfeld der Neustadt unterwegs. Die eigens gegründete Soko Iuventus versuchte, die steigende Jugendkriminalität im Viertel einzudämmen. Und so sollte Ende Oktober 2022 spätabends am Königsufer eine Gruppe von etwa 70 Jugendlichen (unter denen sich Intensivtäter befanden) kontrolliert und Präsenz gezeigt werden. So weit die Theorie.

In der Praxis standen der Gruppe nur etwas mehr als 20 Beamte gegenüber. "Wegen der Überzahl und des möglichen Gewaltpotenzials" wollte Daniel den Einsatz sogar abblasen, zog die Aktion dann aber doch durch.

Er war nach Jahren in der Soko Rex und bei der Drogenfahndung seit einigen Monaten in der neuen Soko, wo er unerwartet zum kommissarischen Leiter berufen wurde.

"Meine Arbeit als Sachbearbeiter blieb liegen, ich hatte plötzlich Personalsachen zu regeln, war aber immer mit im Einsatz. An dem Tag war ich seit 7 Uhr im Dienst", so der Polizist. Kurz: "Ich war einfach überfordert."