Sonderkommission jagt die kriminellen Teenies

Dresden - Raubüberfälle von Minderjährigen auf Minderjährige: Nachdem solche Fälle 2020 sprunghaft zunahmen, gründete die Dresdner Polizei die Soko Iuventus. Tatsächlich konnte sie bislang 342 Tatverdächtige ermitteln.

Die Soko Iuventus besucht auch Schulen. © Norbert Neumann

Zwölf Beamte kümmern sich derzeit um die Kriminalität unter Kindern und Teenies, versuchen zu verhindern, dass lose Zusammenschlüsse sich als feste Gangs etablieren.

637 Ermittlungsverfahren hat die Sonderkommission dabei bis jetzt übernommen, 342 Tatverdächtige wurden ermittelt.

Die größte Gruppe unter den Teenie-Gangstern sind dabei 126 Deutsche, wobei 21 Migrationshintergrund haben.