Sonderkommission jagt die kriminellen Teenies
Dresden - Raubüberfälle von Minderjährigen auf Minderjährige: Nachdem solche Fälle 2020 sprunghaft zunahmen, gründete die Dresdner Polizei die Soko Iuventus. Tatsächlich konnte sie bislang 342 Tatverdächtige ermitteln.
Zwölf Beamte kümmern sich derzeit um die Kriminalität unter Kindern und Teenies, versuchen zu verhindern, dass lose Zusammenschlüsse sich als feste Gangs etablieren.
637 Ermittlungsverfahren hat die Sonderkommission dabei bis jetzt übernommen, 342 Tatverdächtige wurden ermittelt.
Die größte Gruppe unter den Teenie-Gangstern sind dabei 126 Deutsche, wobei 21 Migrationshintergrund haben.
Auf Platz zwei kommen 75 ermittelte Syrer, an dritter Stelle stehen die 28 erwischten Russen. Über alle Nationalitäten hinweg waren 322 der Ermittelten männlich, 20 Mädchen stehen ebenfalls in der Soko-Bilanz.
