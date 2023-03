Neues Lokal "nr13": Dresdner Hafencity wird immer mehr zum Schlemmer-Viertel

Dresden - Sie sind die Neueinsteiger bei den "Kochsternstunden": Mario Kreibich (57) und Henrik Baumbach (37) nehmen mit ihrem Lokal "nr13" zum ersten Mal am Restaurant-Wettbewerb teil. Kein Wunder: Sie bewirten erst seit Sommer 2021 Gäste in der Hafencity an der Leipziger Straße.