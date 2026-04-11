11.04.2026 07:16 Noch nichts geplant? Acht Tipps für Euren perfekten Samstag

Am Samstag stehen wieder einige Veranstaltungen in Dresden und Umgebung an, wir haben die besten Tipps zusammengesammelt.

Von Uwe Blümel, Maxima Michael

Dresden - Die Sonne zeigt sich in Dresden am Samstag noch einmal von ihrer besten Seite. Das ist doch der perfekte Anlass, um den Samstag mit tollen Erlebnissen zu füllen - dafür haben wir die acht besten Tipps für Euch!

Kaffeeklatsch

Dresden - Der Kaffeeklatsch im Dresdner Stadtmuseum widmet sich dem Hofbaumeister Friedrich August Krubsacius (1718–1789): "Der vergessene Baumeister – Krubsacius und das Dresdner Landhaus". Lutz Reike erzählt aus dem Leben des damals angesehenen und bekannten Meisters, dessen Leben und Werk heute fast in Vergessenheit geraten ist. Eintritt: 15 Euro inkl. einem Stück Kuchen und Kaffee (mit Dresden-Pass 5 Euro). Infos unter: stadtmuseum-dresden.de

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Lust auf einen Kaffeeklatsch im Dresdner Stadtmuseum? (Archivfoto) © Eric Münch

Familienspiel

Dresden - Ihr habt gute Augen, seid fantasievoll und besitzt ein gutes Orientierungsvermögen? Habt Spaß an der Lösung kniffliger Fragen und Aufgaben? Dann wartet in den Technischen Sammlungen (Junghansstraße 1–3) für Kinder und Familien das "Spiel für Groß und Klein". Gesucht werden sollen dabei Ausstellungsstücke in der Ausstellung. Eintritt: 8/6 Euro. Infos unter: tsd.de

Das Erlebnisland macht am Samstag seinem Namen alle Ehre. (Archivfoto) © Steffen Füssel

Schlossfrühling

Ottendorf-Okrilla - Feiert den Frühling in der besonderen Atmosphäre des Hermsdorfer Schlosses - am Wochenende jeweils zwischen 11 und 18 Uhr. Geboten werden ein buntes Markttreiben, Live-Musik und Unterhaltung für die ganze Familie. Eintritt: 5 Euro, Kinder bis 14 Jahre kostenfrei. Gebührenfreie Parkplätze am Schlosspark. Infos unter: schloss-hermsdorf.de

Im Schloss Hermsdorf wird es am Samstag nochmal so richtig frühlingshaft.(Archivfoto) © Steffen Füssel

Heimat neu erleben!

Dresden/Umgebung - Der Tourismusverband Elbland Dresden und das Stadtmarketing laden Euch ein, über 90 Highlights in Dresden und Umgebung mal ganz ohne "Einheimischen-Brille" zu erleben. Es wird exklusive Blicke hinter die Kulissen geben, die es so nur an diesem Wochenende gibt! Von Dresden über Moritzburg, bis hin zu Diesbar-Seußlitz seht ihr Orte mal aus einer anderen Perspektive. Infos unter: visit-dresden-elbland.de

Auch Radebeul werdet Ihr aus der Perspektive von Touristen erkunden können. (Archivfoto) © Rainer Weisflog

Konzert

Dresden - Um 17 Uhr beginnt im "Kügelgenhaus" (Hauptstraße 13) das Konzert "Wie Duft der Rosen" mit Liedern zum 200. Todestag von Carl Maria von Weber. Die Dresdner Altistin Britta Schwarz widmet sich mit dem renommierten Liedbegleiter Frank Immo Zichner am Hammerflügel einfühlsam einem Liederkranz der Romantik. Eintritt: 15/13 Euro. Infos unter: kuegelgen-dresden.de

Bei dem Konzert "Wie Duft der Rosen" sollt Ihr einfach Eure Seele baumeln lassen. (Symbolfoto) © 123rf/joaquincorbalan

Nachtflohmarkt

Riesa - Am Samstag könnt Ihr Euch in Riesa von 15 bis 22 Uhr durch die Sachen stöbern. Bei mehr als 150 Händlern in der WT Arena werdet Ihr garantiert fündig - über das Wetter müsst Ihr Euch also in der gut beheizten Halle keine Sorgen machen. Die Bandbreite des Trödelmarkts reicht von antiken Gegenständen, bis hin zu Sammlerstücken. Eintritt 3 Euro, Kinder bis 14 frei. Infos unter: nachtflohmaerkte.de

Wer Lust hat sich durch alte Schätze zu wühlen, ist auf dem Nachtflohmarkt in Riesa genau richtig. (Archivfoto)^ © PR

Ü40-Party

Dresden - Wer Lust auf Tanzen, Spaß und gute Musik hat, sollte die große Dresdner Ü40-Party im Parkhotel keinesfalls verpassen. Egal ob Schlager, alte oder aktuelle Disco-Lieder - es sollte für jeden etwas dabei sein. Der Rote und Blaue Salon werden für Euch von 20 Uhr bis 3 Uhr geöffnet sein. Tickets und Infos unter: parkhotel-dresden.de

Im Parkhotel steigt am Samstag die große Dresdner Ü40-Party. (Archivfoto) © Norbert Neumann

Kneipenspektakel

Beim Coswiger Kneipenspektakel könnt ihr für ein paar Stunden aus dem Alltag entkommen. (Symbolfoto) © 123rf/gorgev