08.04.2025 11:27 1.166 Nur das Ziel bleibt gleich: Das ist die neue Strecke der REWE Team Challenge

In knapp zwei Monaten geht die REWE Team Challenge in Dresden in die nächste Runde. Doch dieses Jahr erwartet die Läufer eine völlig neue Strecke durch Dresden.

Von Nick-Fabrice Vetter

Dresden - Es vergeht nicht mehr viel Zeit, bis die Firmen-Läufer in die Startlöcher gehen und der Startschuss für die 16. REWE Team Challenge in Dresden fällt. Der Veranstalter hat die Strecke für dieses Jahr komplett geändert. Aufgrund der im letzten Jahr eingestürzten Carolabrücke kann der Lauf nicht am Terrassenufer stattfinden. © Ove Landgraf In einer Mitteilung des Veranstalters präsentiert dieser die neue Laufstrecke, die gleich drei sogenannte "Powerzonen" beinhaltet. Dabei handelt es sich um gerade, größtenteils flache Streckenabschnitte, bei denen die Läufer noch einmal alles geben können, um die bestmögliche Zeit zu erreichen. Startpunkt für die diesjährige REWE Team Challenge wird die Annenstraße, direkt neben dem Postplatz sein. Im Anschluss daran geht es in Richtung Ammonstraße, auf der die Läufer dann zum Hauptbahnhof abbiegen. Dort geht es dann ab in den Tunnel Wiener Platz, der mit seinen circa 500 Metern Länge vom Veranstalter als "absolute Powerzone" beschrieben wird. Dresden Wasserrohrbruch in Dresden-Reick! Versorgung unterbrochen, Straßensperrungen Auf der anderen Seite angekommen geht es zum Lennéplatz, dann auf die Parkstraße und die Blüherstraße, wo man das erste Mal das Ziel - das Rudolf-Harbig-Stadion - vor Augen hat. Doch die Runde ist noch nicht zu Ende: Die Läufer müssen kurz vor Schluss noch eine "Ehrenrunde" auf der Lingnerallee, zuerst in Richtung des Skateparks, dann wieder in Richtung Lennéstraße drehen, bis es wieder zurück auf die Blüherstraße geht. Auf der Helmut-Schön-Allee wird dann am Georg-Arnold-Bad vorbei zum Endspurt angesetzt, bis es dann durch den Eingang Lennéstraße zum Zieleinlauf ins Rudolf-Harbig-Stadion geht. So sieht die neue Strecke "von oben" aus. © Screenshot: team-challenge-dresden.de Die traditionsgemäße Strecke führte an der Hofkirche und am Elbufer entlang. (Archivbild) © Thomas Türpe Während des Laufes werden Läufer neben einigen "Powerzonen" auch an weiteren besonderen Streckenposten vorbeikommen, so wie beispielsweise einem Verpflegungspunkt auf der Lingnerallee. Auch zwei "Partyzonen" werden für den Lauf aufgebaut. Eine davon befindet sich im Tunnel Wiener Platz, die andere ebenfalls auf der Lingnerallee.

Titelfoto: Ove Landgraf